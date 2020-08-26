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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Münazara Ligi’nde yarıştılar

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan 'Münazara Ligi'nde pandemi sürecinde online eğitim gören gençler arasında Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi'nde yarışma düzenlendi. Yarışmanın galipleri Bölge Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Bölge Şampiyonası'na Van ev sahipliği yapacak.

Münazara Ligi’nde yarıştılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Münazara Ligi’nde pandemi sürecinde online eğitim gören gençler arasında Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi’nde yarışma düzenlendi. Yarışmanın galipleri Bölge Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Bölge Şampiyonası’na Van ev sahipliği yapacak.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi’nde Münazara Ligi Yarışması düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Türkiye Münazara Ligi’ için aylardır yoğun bir çalışma içerisinde olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, önce öğrencilere Münazara Ligi için online eğitim verdi. Ardından da sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmak şartı ile yüz yüze yarışma düzenledi.
Pandemi Sürecinde Online Eğitim Verildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye Münazara Ligi’nin yereldeki en iyi uygulayıcılarından biri olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, Koronavirüs’le (Covid19) mücadele kapsamında gençlere uzun bir süre olnine sistemle eğitim verdi.
Pandemi sürecinin ardından normalleşmeye dönülmesinin ardından Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz gözetiminde gençlere sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yüz yüze eğitim verilmeye devam edildi.
Gençler Münazara Ligi İçin Yarıştı
Erzurum’da uzun süren Türkiye Münazara Ligi Yarışması için verilen eğitimlerin ardından gençler arasında Yakutiye Gençlik Merkezi’nde yarışma düzenlendi.
Yarışmada dereceye girenler belirlendi.
Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, “Gençlik Merkezlerimize gelen başvuruları değerlendirip gençlerimize pandemi dolayısıyla öncesinde online eğitimler verip, daha sonra fiziki mesafe kurallarını gözeterek eğitimlerine devam ettik. 20 Ağustos 2020 tarihinde Erzurum Münazara İl Finalini gerçekleşirdik. Yaptığımız yarışmada katılım gösteren 16 Grup, 32 Katılımcı ile final yarışmasını gerçekleştirdik” dedi.
Bölge Finali 23 Eylül De Van’da olacak
Jüri üyeliğini Edebiyat öğretmenleri Gizem Nur Nazlı ve Mehmet Sait Türkan’nın yaptığı yarışmada ipi göğüslen isimler Davut Tanas ile Harun Atış oldu.
Erzurum Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Muammer Aydın, Gençlik Merkezlerini Münazara Ligi’nde gösterdikleri başarıdan ötürü kutlayarak, dereceye giren gençleri tebrik etti.
Aydın, “Münazara Ligi Bölge Şampiyonası 23 Eylül 2020 tarihinde Van’da yapılacak. Yarışmada ilimizi temsil edecek olan grubumuza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
Münazara Ligi Erzurum finallerinde dereceye giren gençlerin ödülleri, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz tarafından sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak verildi. Yılmaz, Erzurum’u Van’da yapılacak bölge şampiyonasında temsil edecek olan gençlere başarı dileklerini iletti.

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