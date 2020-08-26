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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle çiftçinin yüzü güldü

İHA

Erzurum'da devlet desteğiyle artan sebze üretimi Doğu'daki sofralara lezzet katıyor.

Devlet desteğiyle çiftçinin yüzü güldü

Erzurum'da devlet desteğiyle artan sebze üretimi Doğu'daki sofralara lezzet katıyor.
Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Gıda İl Müdürlüğünün desteği ile kentte kurulan seralarda yetiştirilen sebzeler bölge illerinde satışa sunuluyor.
Devlet desteği olmadan önce yılda 1 veya 2 ürün hasadı yapan çiftçiler şimdi bir senede 5 ila 8 arasında değişik ürün hasat edebiliyor
Vali Okay Memiş: "Çiftçi başına 1 seradan yılda yaklaşık 30 bin lira kar elde edilmeye başlandı. Bu hiç az bir rakam değil. Demek ki biz bu seraları artırarak devam ettirirsek, rakam artacak. Erzurum ovaları muhteşem bir yapıya sahip." Dedi.
Türkiye'de hayvancılığın yanı sıra tarım alanında da adından söz ettiren Erzurum'un uçsuz bucaksız ovaları ile seralarında yetiştirilen sebzeler bölge illerinin ihtiyacını karşılıyor.
Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğünün desteği ile kentin çeşitli yerlerinde kurulan seralarda karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, domates, salatalık, mısır ve yeşil sebzeler yetiştiriliyor.
Devlet desteği olmadan önce tarla hasadında 1 veya 2 ürün alan yetiştiriciler sezonda bir seradan 5 ila 8 değişik ürünü hasat ederek şehir ekonomisine katkı sunuyor.
Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde devlet eliyle kurulan 24 serada çiftçiler bugüne kadar hiç yetiştirmedikleri ürünleri toprakla buluşturup satışa sunmaya başladı.
Tarım alanlarını inceleyerek çiftçilerle bir araya gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin verimli ovalarıyla seralarında yetiştirilen ürünlerin pazar payının yüksek olduğunu aktardı.
Erzurum ovalarının mevcut yapısı ve verimli topraklarının, Türkiye'nin önemli bir bölgesi olan Çukurova'yı aratmadığını söyleyen Vali Memiş, son 3 senede üretilen sebzenin geçmiş yıllara oranla 45 kat arttığını söyledi.
"Tamamı organik"
Memiş, Erzurum'da yetiştirilen ürünlerin tamamının organik veya organiğe yakın olduğunu ifade etti.
Doğu'nun sağlıklı besin deposunun Erzurum olduğunu vurgulayan Vali Memiş, şöyle konuştu:
"Burası Aziziye ilçesi sınırlarındaki Söğütlü Mahallesi ve buradaki çiftçiler yılda 23 ürün alırken şimdi 56 hatta 78 defa ürün alıyor. Buradaki ürünlerin tamamı şehrin marka değeri olan marketlerde de satışa sunuluyor. Destekler arttıkça üretim artacak. Valiliğimiz, Tarım ve Gıda İl Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki çiftçilere yönelik önemli yatırımları oldu. Çiftçi başına 1 seradan yılda yaklaşık 30 bin lira kar elde edilmeye başlandı. Bu hiç az bir rakam değil. Demek ki biz bu seraları artırarak devam ettirirsek, rakam artacak. Erzurum ovaları muhteşem bir yapıya sahip."
Vali Memiş, Türkiye'de hububatın da yüzde 2'sinin Erzurum'da üretildiğini kaydetti.
Ürünlerin tohumlarının ise tamamen yerli olduğunu ifade eden Memiş, "Öyle hibrit tohumu falan değil hepsi kendi yöremizde yetişen tohumlar. Türkiye'nin göreceli olarak daha verimli daha farklı ve iklim açısından daha avantajlı bölgelerinde hasat bitiyor ama Erzurum'da yeni başlıyor. Dolayısıyla biz bununda farkındayız." diye konuştu.
Vali Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid19) sürecinde organik tarım ve üretimin ön plana çıktığını bunu da Erzurum'un en iyi şekilde değerlendireceğini sözlerine ekledi.
Vali Memiş, buradaki programın ardından Yarımca Köyünde buzağıların olduğu ahırı gezdi. Erzurum'un hayvancılıkta bir numara olacağını ifade eden Vali Okay Memiş, üreticiye her türlü desteği vereceklerini söyledi. Dağıtılan tohumlarla yetişen tarlalara da giden Vali Memiş, devletin tek kurşunun ziyan olmadığını herkese buradan göstermiş oldu.
Programa Vali Memiş'in yanısıra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Tarım, Orman İl Müdürü Osman Akar ve daire müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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