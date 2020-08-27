Hayallerini sanata dönüştürüyorlar Minik kaşifler Gençlik Merkezi’nde “Dene yap” projesi kapsamında tasarım atölyesinde hünerlerini sergiliyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi Tasarım Atölyesinde eğitim gören minik kaşifler, kabaktan araba ve uçak tasarımları yapıyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Dene Yap Projesi' kapsamında oluşturulan tasarım atölyesinde bu günün minik geleceğin büyük kaşiflerine teknoloji ve tasarım eğitimi veriliyor.

Erzurum Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ve Yavuz Selim Turgut, gönüllü gençlerle tarladan topladıkları kabaklarla hayal dünyalarındaki araba ve uçak modellerini yaptırarak zihinlerinin gelişmelerine yardımcı oluyorlar.

Pandemi sürecinden dolayı merkeze kısıtlı sayıda öğrenci kabul ediliyor. Tasarım atölyesine şimdilik 15 gönüllü öğrenci katılıyor. Tasarım atölyesinde haftada iki gün el becerisi dersleri veriliyor. Kursa gelen öğrencilere el becerilerinin yanı sıra sevgi ve merhamet konusunda da bilgiler veriliyor. Kursa gelen öğrenciler atölyeden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar.

Aziziye Gençlik Merkezi Liderlerinden Yaser Taşkesenlioğlu kurs hakkında yaptığı açıklamada, “1 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere Türkiye genelinde normalleşmeye girilmesinden bu tarafa gençlere daha verimli verimli olmalarını sağlamak, ayrıca yaşıtları arasında da uyumlu olmaları sağlanmaktadır. Amacımız gençlik merkezinden eleğinden geçen bir gencimizin iyi birer birey olarak topluma kazandırılmasını sağlamak. Yalnızca tasarım değil değerler noktasında bizlere gelen öğrencilere kitap okumalarını sağlamak, spor faaliyetlerine katılmak, sağlık ve kaliteli birer birey olmalarını sağlamak için böyle bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Aziziye Gençlik Merkezi Liderlerinden Yavuz Selim Turgut ise, “Yaz ayında bulunuyoruz. Pandemi sürecinden dolayı evlerinde kalan gençlerimizi evlerinden alarak gönüllülük atölyelerinde toplayarak iyi birer birey olmalarını sağlıyoruz. Bizlere gelen öğrencilerimize kişisel gelişimlerini sağlıyoruz, atıl durumda bulunan kabaklardan çeşitli el becerileri ile envanter oluşturmalarını sağlıyoruz. El becerileri olarak araba yapıyorlar, uçak yapıyorlar, saksı yapıyorlar, pet şişelerden kuşların su içmelerini sağlamak için suluklar yapıyorlar. El becerilerinin yanı sıra milli ve manevi değerleri de öğretiliyor” diye konuştu.

Kursa gelen öğrenciler ilk önce hocaları tarafından tek sıra halinde içeri girerken hocaları tarafından ateşleri ölçülüyor, sosyal mesafe ve hijyen konusunda gerekli bilgiler veriliyor.

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