İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü

Erzurum'da, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgayla bitti. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesi Mollaahmet Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Burhan, Nurettin, Nizamettin, Turan, Necdet, Kıyasettin ve Meşure K. yaralandı.
Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Burhan (31) ve Nurettin K. (41) Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edilen diğer yaralılardan Nizamettin ve Turan K'nin ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Olaya ilişkin Abdullah, Recep, Saim, Emrah ve Sulhattin K, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı önlemler aldı.
Yaşanılan olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.