Koronavirüs ile mücadelede İSDEM dönemi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile vatandaşlar Kovid19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bildirerek, 112, 155 ve 156 çağrı numaralarını kullanarak 'İl/İlçe Sağlık Denetim Merkezleri'ne anında iletebilecek.

İçişleri Bakanlığı’nca Kovid 19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen ‘’İl Sağlık Denetim Merkezi’’ (İSDEM) uygulamasına başladı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nca 20 Ağustos’ta valiliklere gönderilen genelge ile salgınla mücadele açısından yeni bir döneme geçildi.

Yayımlanan genelgede şu bilgilere yer verildi:

“Kovid19 salgını ile mücadelenin başarısı ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması açısından içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanması ve özellikle Kovid19 tanılı yada temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları ile vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya gelebildikleri düğün, cenaze, sahiller, park, bahçe, piknik alanı gibi yerlerde yapılan sosyal faaliyetlerde pandemi kurallarına uyumun teminine katkı sunmak amacıyla;

İçişleri Bakanlığı’mızca 20 Ağustos 2020 tarih ve 13429 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimiz merkezde Valiliğimiz bünyesinde “İl Sağlık Denetim Merkezi” (İSDEM), İlçelerimizde Kaymakamlıklarımız bünyesinde İlçe Sağlık Denetim Merkezleri ve mahalle bazında 24 saat esasına göre görev yapan “Mahalle Denetim Ekipleri” kurulmuş ve 21/08/2020 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir.

Covit19 nedeniyle uygulanan bütün tedbirler ve kurallara uymayanlar ile ilgili ihbarlar (112155 ve 156) acil hatlarından İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'mizce alınmakta ve ivedilikle ilgili İlçe Sağlık Denetim Merkezlerine bildirilerek gerekli işlemler yapılmaktadır.

Vatandaşlarımız Covit19 ile ilgili alınan tedbir ve kurallara uymayanların ihbarlarını; 24 saat (112155 ve 156) acil hatlarından İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’mize veya Sağlık Bakanlığı’nın “Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden doğrudan yapabilirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.