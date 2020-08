Rabia hemşire, tacizci hasta bakıcı için sosyal medyadan yardım istedi (2)

B.Y., KARAKAYA'NIN KONUTUNA VE İŞYERİNE YAKLAŞAMAYACAK

Erzurum'da görevli hemşire Rabia Karakaya'nın sosyal medyada paylaştığı iddialar ile ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının olaylarla ilgili 2 Haziran 2020 tarihinde iddianame düzenleyerek kamu davası açıldığı ve bu iddianamenin kabul ederek Erzurum 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde zanlının yargınlanmasına başlandığı öğrenildi. Ayrıca yapılan yargılama sırasında sanık B.Y. hakkında Rabia Karakayı'nın ikametine ve iş yeri adresine 300 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik adli kontrol kararı verildiği tespit edildi.

Rabia Karakaya'nın 14 Ağustos 2020 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar müracaat ederek tehdit edildiği iddiası üzerine de konu ile igili soruşturma başlatıldığı bu olaylar nedeniyle de güvenlik tedbiri alınması için Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne gerekli bildirim yapıldığı ortaya çıktı. Aile Mahkemesinin de savcılığın talebi üzerine Rabia Karakaya'nın şikayetine konu olan B.Y. isimli kişi hakkında 60 gün süre ile Karakaya'nın konutuna ve işyerine yaklaşmama, iletişim araçları veya sair suretle rahatsız etmemesine ilişkin önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği ve bu paylaşımlar üzerine Rabia Karakaya'nın bugün savcıya şikayetçi olduğu konular ile ilgili ek beyanlarda bulunduğu bilgileri de öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2020-08-27 19:51:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.