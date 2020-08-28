Yaban keçisi objektife poz verdi

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yaban keçisi yol kenarında incir yerken objektiflere adeta poz verdi.

Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı köyü Ağ Gedik mevkiinde yaban keçisi yol kenarındaki inciri yerken görüntülendi. Yaban keçisi kendisinin resminin çekildiğini fark edince adeta objektife poz verdi.

Ormanağzı mahallesi sakinleri yaban keçilerine gözleri gibi bakarken, kaçak avlanmalara asla izin vermiyorlar. Mahalle sakinlerinin her biri milli parklar görevlileri gibi yaban keçilerini koruyorlar. Yaban keçileri de çok rahatlıkla mahalledeki ev yakınlarına kadar gelebiliyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.