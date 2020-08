Aşık Erol Şahiner’in anne acısı

Oltulu Halk Ozanı Erol Şahiner’in annesi Sedef Şahin (80) İstanbul Sultangazi’de eklem romatizması hastalığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybetti. 9 çocuk annesin olan Sedef Şahin Arnavutköy Yeşil Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Aşık Erol Şahiner annesinin ardından yazdığı dörtlükte duygularını şöyle dile getirdi;

On senedir yatıyorsun yatakta

Bugün acıların bitti ana can

Çektiğin çileyi mahşere sakla

Ayrılığın günü çattı ana can

