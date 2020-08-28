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Balyozla duvarı delip, kasadan çaldıkları parayla otomobil aldılar

DHA

Balyozla duvarı delip, kasadan çaldıkları parayla otomobil aldılar


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, sanayi sitesindeki iş yerinin duvarını balyozla delerek içeri giren 2 kişi, spiralle kestikleri kasadan 30 bin lira çaldı. 1994 model otomobil ve 2 adet akıllı telefon aldıkları belirlenen şüpheliler, polisin 480 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonrası yakalanarak tutuklandı. Yakalanan 2 kişiden birinin, bir süre önce hırsızlık yaptığı iş yerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Olay, 23 Ağustos Pazar günü merkez Yakutiye ilçesindeki sanayi sitesinde, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yan yana bulunan iş yerlerinin çatısından içeri giren 2 şüpheli, buldukları balyozla Nazif İncesu'ya ait hırdavat satılan iş yerinin duvarını deldi. Açtıkları delikten girdikleri iş yerinde bulunan spiralle çelik kasayı delerek içindeki yaklaşık 30 bin lirayı alan şüpheliler, kaçtı. 
480 SAAT GÖRÜNTÜ İZLEYEN POLİS, ŞÜPHELİLERİ TESPİT EDİLDİ
Sabah saatlerinde iş yerine gelen Nazif İncesu, kasanın delinerek paranın çalındığını görünce polise bilgi verdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşan 4 özel ekip, şüphelilerin kaçış yolu boyunca 32 farklı iş yerinin güvenlik kamerasından alınan 480 saatlik görüntüyü izledi. Ekipler, hırsızlık olayının faillerinin O.A. (20) ve B.K. (21) olduğunu saptadı. 
Özel ekip yaptıkları araştırmada çaldıkları parayla 1994 model otomobil ve 2 adet akıllı telefon alan şüpheliler O.A. ve B.K.'yı yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
'PLANLAMIŞ, TASARLAMIŞLAR'
İş yeri soyulan Nazif İncesu, şüphelilerden O.A.'nın daha önce sanayi sitesindeki iş yerlerinde çalıştığını belirterek, hırsızlığın planlı ve tasarlı olarak yapıldığını söyledi. Şüphelilerin, pazar günü 21.00 sıralarında çatıdan içeri girdiğini söyleyen İncesu, "İçerde bulunan spiralle kasayı keserek 30 bin lira tutarındaki parayı almışlar. Kasadan çaldıkları paralarla kendilerine otomobil ve akıllı telefon almışlar. Yakalandıklarında üzerlerinde bin 400 lira para bulunmuş. Bu hırsızlık önceden planlanmış ve tasarlanmış. Şüpheliler kasanın nasıl kesileceğini bilen birileri, sanki bu konuda deneyimleri var" diye konuştu.
İş yerine güvenlik amacıyla kamera taktıracağını belirten İncesu, diğer güvenlik sistemlerini de kurduracaklarını belirtti. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-08-28 11:28:18

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