Erzurum’un son tandır ustası Tandır yapımı da kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdi

Erzurumlu tandır ustası Kerem Gökgöz, kaybolmaya yüz tutmuş tandırcılık mesleğinin son temsilcilerinden. Eşiyle birlikte tandır yapan Kerem Gökgöz, kendinden sonra tandır yapımının tarih olacağını söyledi.

Yeteri kadar arazisi ve hayvanı olmadığı için yıllardır geçimini topraktan kazanıyor. 35 yıldır tandır yapımı ile uğraşan Gökgöz, eşiyle birlikte yaptığı tandırlarla geçimini sağlıyor.

Tandırın her topraktan yapılamadığın belirten 66 yaşındaki Kerem Gökgöz, “Tandır toprağı içerisinde büyük parçalar olduğu için erimesi lazım. Toprağı 15 ile 20 gün beklettikten sonra suladığımızda şeker gibi erimesi lazım. Tandır yapılacak toprağı yani çamuru 1 gün güneşte bekletiyoruz. Daha sonra elekten geçiriyoruz ve toprak havuzuna koyuyoruz. Toprağı havuzda 4 ile 5 saat bekletiyoruz. Keçi kılı ve samanla 1 saat boyunca basıyoruz. Tandırı yaparken kalıba alıyoruz ve kalıp boyutunu geçtikten sonra 4 parmak çalışarak tandırımızı kaldırıyoruz. Bizim yöremizde Mayıs ve Nisan ayında tandır yapımına başlanıyor. Ekim ayının sonlarına kadar tandır yapıyoruz. Çünkü yağmur başladığı zaman bizim işler durur. Tandır ekmeği çok beğeniliyor. Biz burada emek harcıyoruz. 4 boyutta tandır bulunuyor. Tandırı yapıp kullanılır hale getirilmesi sizin elinizde, ne kadar iyi sıvama yapılırsa tandırın ömrü o kadar uzun olur. Tandır yapımını bilmeyen ve kulaktan dolma yapanlar içini çamur yapıyor, dışını çamur yapıyor. Tandırın kurulum aşamasında ateşi yavaş yavaş yakacaksın. Gerekirse 2 gün boyunca ateş yakacaksın ki uzun ömürlü olsun” diye konuştu.

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