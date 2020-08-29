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Aras EDAŞ, Bayburt Sanayi Bölgesi’ndeki 3 kilometrelik yol ışıklandırmasını tamamladı

İHA

Sorumluluk bölgelerinde planlı yatırımlarını sürdüren Aras EDAŞ, Bayburt Sanayi Bölgesi'ndeki 3 kilometrelik yolun aydınlatmasını tamamlayarak, bölgeyi ışıklandırdı.

Aras EDAŞ, Bayburt Sanayi Bölgesi’ndeki 3 kilometrelik yol ışıklandırmasını tamamladı

Sorumluluk bölgelerinde planlı yatırımlarını sürdüren Aras EDAŞ, Bayburt Sanayi Bölgesi’ndeki 3 kilometrelik yolun aydınlatmasını tamamlayarak, bölgeyi ışıklandırdı.
Doğu Anadolu’da Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı’da enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, pandemiye rağmen planlı yatırımlarını sürdürüyor. Müşteri memnuniyeti odaklı misyonu ile kaliteli ve kesintisiz enerji sunan Aras Elektrik, Bayburt’taki aydınlatma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Yatırım planlamaları kapsamında başlatılan BayburtErzurum Yolu aydınlatma çalışması sona erdi. 706 bin TL’ye mal olan yatırımda 3 kilometrelik yol güzergâhına 84 direk dikilerek, ışıklandırmada 168 lamba kullanıldı.
“Kazalar azalacak”
Özellikle kış mevsiminde yoğun sis yaşanan BayburtErzurum yolunda, sürücülerin görüş mesafesinin kısalması nedeni ile zaman zaman trafik kazaları yaşanıyordu. Bölgede yapılan aydınlatma çalışması ile bu sorun asgariye inecek. Yapılan aydınlatma çalışmaları ile sorumluluk bölgelerindeki yaşam alanlarının görünümünün değiştirildiğini ifade eden Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, bu hizmetler ile aynı zamanda trafik kazalarına mani olarak can ve mal kayıplarının önüne geçtiklerini söyledi.
Planlı yatırımların pandemi sürecinde de disiplinli bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Akbaş, “Müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için sorumluluklarımızı her koşulda yerine getiriyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile bölgemizde hizmetlerimize devam ediyoruz. Kent girişindeki ışıklandırma çalışmamızı kısa sürede bitirdik. Geceleri ayrı bir güzel görüntü oluşturan ışıklandırma sistemi Bayburt halkı ve kente gelenler tarafından da oldukça beğenildi. Bayburt artık gündüz olduğu kadar gece de güzel bir hale geldi” dedi.

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