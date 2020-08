Öz: “Ordumuz, yeni zaferler için görevinin başındadır”

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime dikkat çekerek, “Ordumuz yeni zaferler için her an göreve hazırdır.” dedi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemindeki boşluktan yararlanarak İzmir’e çıkan Yunan askerinin, Avrupa’dan aldığı tüm desteğe rağmen Anadolu topraklarından sökülüp atıldığını kaydeden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, mesajında şunları söyledi:

“98 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen beş bin yıllık devlet geleneğini sahaya yansıtarak düşmanı denize döken Türk milleti, bugün bir kere daha aynı düşman ile karşı karşıyadır. Doğu Akdeniz’de hakkımız olanı almamız engellenmek istenirken kullanılmaya çalışılan piyon yine Yunanistan’dır. Ordumuz, kimsenin toprağına ve hakkına tecavüz etmiş değildir ancak kendi hakkını da sonuna kadar koruyacak kudret ve kuvvettedir. 30 Ağustos 1922’de denize dökülenler bir kere daha benzeri akıbete uğrayacak ve ülkemizin şahlanışı Allah’ın izniyle hiçbir kuvvet tarafından durdurulamayacaktır. Bu vesileyle vatan savunmasında can veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimize yeni zaferler ve müjdelerle güzel ve güçlü yarınlar diliyorum.”

