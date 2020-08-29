Başkan Orhan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Başkan Orhan; “Milletçe kenetlendik”

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıldönümü münasebetiyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bir mesaj yayımladı.

Mesajında özellikle son yıllarda Türkiye'nin ekonomik ve savunma sanayisinde yükselişine mani olmak isteyen dış güçlerin harekete geçtiğine dikkat çeken Başkan Orhan, 30 Ağustos 1922 tarihinin istiklal mücadelesinin zaferle sonlandırdığı tarih olduğuna değindi. İşgalci güçler karşısında verdiğimiz destansı mücadele nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti vücut bulduğunu söyleyen Başkan Orhan, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya gösterdiğini kaydetti. Başkan Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü. "Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hâkim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Herkes emin olsun ki ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast etmek isteyen güçler, devletimizi bütün azamet ve kudretiyle karşılarında bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, milletdevlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum."

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