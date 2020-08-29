Ağrı’da çatışma: 2 şehit

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen çatışmalarda 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Doğubayazıt ilçesinde sınırın sıfır noktasında PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bu çatışmalarda 2 uzman çavuşun yaralandığı bildirildi. Yaralılar Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürülürken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

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