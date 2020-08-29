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28 derece sıcakta bayıltan koşu

DHA

28 derece sıcakta bayıltan koşu


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına giren öğrenciler, 28 derecede 100 ve 800 metre etaplarını koştu. Atletizm pistindeki 800 metre koşusunda fenalaşan öğrencilere öğretim görevlileri yardımcı oldu. 
Spor Bilimleri Fakültesi'ne ait komplekste devam eden seçmelere, Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 821 öğrenci başvuru yaptı. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekraasyon ile antrenörlük bölümlerine alınacak 240 öğrenci arasında olmak için 26 Ağustos günü spor salonunda yapılan branş sınavına giren gençler, bu sabah erken saatlerden itibaren Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki atletizm pistinde ter döktü. Kamera, foto finiş teknolojisinin kullanıldığı sınavda önce 295 kız, ardından 526 erkek öğrenci 100 metrelik etabı kısa sürede koşmaya çalıştı. 
28 DERECEDE 800 METRE KOŞTULAR
Atletizm pistinde 100 metre koşusunun tamamlanmasından sonra öğrenciler 800 metrelik koşu için hazırlanmaya başladı. 28 dereceye ulaşan sıcaklık altında yapılan koşu için önce 295 kız öğrenci atletizm pistine çıktı. Bir taraftan sıcakla bir taraftan da zamanla mücadele eden öğrenciler, finiş çizgisine geldikleri anda kendilerini çimlere bıraktı. Bayılan öğrencilere öğretim görevlileri yardımcı olmaya çalıştı. 
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, özel yetenek sınavını iki aşamalı yaptıklarını söyledi. Branş sınavından sonra 100 ve 800 metrede öğrencilerin koşu testine tabi tutulduklarını belirten Kishalı, "Yetenek sınavından aldıkları puanlar ve TYT puanları harmanlanarak adayların okuşa girişleri gerçekleştirilecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-08-29 16:35:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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