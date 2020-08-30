Serbest düşüş sporcusundan 'Zafer' atlayışı

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ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE´nin önde gelen profesyonel base Jump (serbest düşüş) sporcusu Cengiz Koçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı´na özel bir atlayış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 540 metre yüksekliğindeki uçurumdan, wingsuit base jump atlayışı yapan Cengiz Koçak, 20 saniye boyunca havada adeta bir kuş gibi süzüldü. Atlayışı boyunca 205 kilometre hıza ulaşan Koçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı´nı "Doğudan batıya, kuzeyden güneye, emanetin yetiştirdiğin cesur yüreklerde" ifadeleriyle kutladı.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2020-08-30 11:16:42



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