Salon işletmecileri: Kaçak düğün ve kına geceleri artacak



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca düğün, nişan, sünnet ve kına gecesi için sınırlama getirilen illerden biri olan Erzurum'da düğün salonu işletmecileri, kaçak düğün ve kına gecelerinin artacağını ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ağustos'ta yayımlanan koronavirüs genelgesi ile 14 ilde düğün, nişan, sünnet ve kına gecesi için sınırlama getirildi. Yasak getirilen iller arasında bulunan Erzurum'da salon işletmecileri, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Konuyla ilgili olarak Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret ederek endişelerini dile getiren düğün salonu işletmecileri, organizatörler, müzisyenler ve davetiyeciler sektörün büyük bir çıkmazın içine gireceğini belirtti.

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar, Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hikmet Karaca, "Pandeminin merkezi olan İstanbul'da kısıtlama yok. Turizm bölgelerinde, yıldızlı otellerde, plajlarda ve büyük alış-veriş merkezlerinde kısıtlama yok. Erzurum'un da içinde bulunduğu 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan törenleri yasaklandı. Düğünler ise bir saat ile sınırlandırıldı. Düğün sektörü, birçok esnaf kesimini içerisinde barındıran çok geniş yelpazeli bir ticaret ve istihdam alanıdır. Oysa insan, salgınlara ve hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak kaydıyla hayatını bir şekilde sürdürmek zorundadır" diye konuştu.

Çalışma sezonlarının yılda 3-4 ay olduğunu belirten müzisyen Kadir İde, yaşanan kısıtlamalar sonrası sektörün iyice çıkmaza gireceğini belirterek devlet desteği verilmesini istedi.

Düğün salonu işletmecisi Mehmet Nuri Gürsel de, kararla birlikte sokak düğünleri, kaçak düğünlerin çoğalacağını ileri sürdü. Kına gecelerinin salonlardan evlere gireceğini belirten Gürsel, "Düğün ve nikahlar eve girdiği zaman işin boyutu daha da büyüyecek. Düğün salonlarda alınan kayıtlar filyasyon ekiplerine yardımcı olurken evlerde yapılacak törenlerde böyle bir kayıt da olmayacak. Ayrıca salonlarda maske, mesafe, temizlik gibi kurallara uyularak bir düğün ya da nikah töreni yapılıyordu. Biz düğün salonu sahipleri olarak üzerimize düşeni yapıyorduk" dedi. Gürsel, salonlardaki düğünlerin bir saate düşürülmesi müzik ve ikramın iptal edilmesinin sektöre büyük darbe vuracağını ifade etti.

Düğün organizatörü Necla Çiftçi, pandemi yasakları ardından açılan salonların 55 gün çalıştığını belirterek, "Biz bu sürede yaralarımızı bile saramadık, ödemelerimizi yapamadık. Bizim de hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Kiramız, çalışanların maaşları var. Sektörü sadece düğün salonlarından ibaret görmemek lazım. Davetiyeci, gelinlikçi, müzisyen, garson, işçisi var. Bizler de sorunumuza çare bulunsun istiyoruz " diye konuştu.

Gelinlikçilik yaptığını belirten Ferda Tuna ise sadece temmuz ayında iş yapabildiklerini belirterek kısıtlamanın sektörü büyük bir sıkıntıya sokacağını bildirdi.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-08-30 11:26:00



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