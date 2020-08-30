Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Tören; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kolordu Komutan Vekili Hava Savunma Albay Erbil Işın’ın Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Silahlı Kuvvetler adına Tank Binbaşı Nevzat Durmaz konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından törene son verildi.

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