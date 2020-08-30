BB Erzurumspor, Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu defans oyuncusu Adolphe Teikeu'yu transfer etti.

Transfer çalışmalarında hız kazanan BB Erzurumspor, son olarak Fransız kulübü Sochaux’de forma giyen 30 yaşındaki savunmacı Adolphe Teikeu'yu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla renklerine bağladığını duyurdu.

Dadaşlar, özel hazırladıkları kliple yapılan paylaşımda, "Adolphe Teikeu Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Mavi beyazlı ekip, 1.90 boyundaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

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