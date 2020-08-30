Zafer Bayramı Şenkaya’da törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Erzurum’un Şenkaya İlçesinde düzenlene düzenle kutlandı.
Şenkaya Hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Törene İlçe Kaymakamı Çağlar Tekin, İlçe Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve kurum amirleri katıldı.
Törenin ardından şehitlik ziyareti yapıldı.
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