Profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak, Zafer Bayramı’na özel bir atlayış gerçekleştirdi Koçak, 540 metre yüksekliğindeki uçurumdan Wingsuit Base Jump atlayışı yaparak 20 saniye boyunca havada adeta bir kuş gibi süzüldü Koçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı “Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye, Emanetin Yetiştirdiğin Cesur Yüreklerde” ifadeleriyle kutladı

Türkiye’nin önde gelen profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak, Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir atlayış gerçekleştirdi. Erzurum’daki atlayışta Cengiz Koçak, 540 metre yüksekliğindeki uçurumdan Wingsuit Base Jump atlayışı yaparak 20 saniye boyunca havada adeta bir kuş gibi süzüldü.

Türkiye’nin önde gelen profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak, Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir atlayış gerçekleştirdi.

Erzurum’da gerçekleştirilen atlayışta Cengiz Koçak, 540 metre yüksekliğindeki uçurumdan Wingsuit Base Jump atlayışı yaparak 20 saniye boyunca havada adeta bir kuş gibi süzüldü.

Atlayışı boyunca 205 kilometre hıza ulaşan Koçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı “Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye, Emanetin Yetiştirdiğin Cesur Yüreklerde” ifadeleriyle kutladı.

Koçak, atlayışı öncesinde ise 30 Ağustos’u şu dizelerle selamladı:

“Benim adım Cengiz Koçak.

Hani bir söz vardı:

Ormanda iki yol görürsen,

Orada kimsenin bilmediği,

Senin de görmediğin,

Ama ancak senin bileceğin,

Bir yol daha var: 3’üncü yol.

Bizi kendimiz yapan,

3’üncü yollara.

Bize o yolu gösteren,

Mustafa Kemal Atatürk’e

Ve 30 Ağustos’a”

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