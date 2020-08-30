BB Erzurumspor’da iki futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da iki futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

BB Erzurumspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mavibeyazlılar, söz konusu oyuncuların karantina altına alınıp tedavilerine başlandığı belirtti.

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