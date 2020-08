Vali Memiş sera ziyaretinde at besleyip biçerdöverle hasat yaptı

Erzurum Valisi Okay Memiş Ilıca ilçesine bağlı Söğütlü köyünde bulunan seraları ziyaret etti. Seralarda inceleme yapan Vali Memiş, Çiftçilerle at besledikten sonra biçerdöver ile hasat yaptı.

Erzurum’un Ilıca ilçesine bağlı Söğütlü köyündeki seraları ziyaret eden Vali Okay Memiş, çiftçilerle bir araya geldi. Vali Memiş, geçen sene Valilik tarafından çiftçilere hibe edilen seralarda incelemelerde bulundu. Daha sonra ise çiftçilerin atını kendi elleriyle besleyen Memiş, biçerdöver makinesini kullanarak hasat yaptı. Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş, incelemeler sonrası çiftçilere verilen desteğin çok doğru bir karar olduğunu vurguladı.



“Burası adeta Çukurova’ya benziyor”

Çiftçilerin bir seradan yıllık 30 bin lira kar elde ettiğini belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Söğütlü bizim ova köylerimizden bir tanesi. Sulama imkanı olan hayvancılık ve seracılıkla uğraşan bir köyümüz. Geçen sene buradaki çiftçilerimize valiliğimizce 24 adet sera verdik. İlk sene 23 tane ürün alırken çiftçilerimiz şuanda 78 defa ürün alıyor. Her türlü sebzenin bu alanda yetiştiğini görüyoruz. Burası adeta Çukurova’ya benziyor. Sebzeler tamamen doğal ortamında yetişiyor ve hepsini de Erzurum’daki marketlerimizde bizler tüketiyoruz. Bu desteklerimiz valilik, İl Tarım Müdürlüğü ve Belediyemiz olarak artarak devam edecek. Çiftçilerimiz bir seradan yıllık net 30 bin lira kar elde ediyor. Bu seraları arttırarak devam etsek bu rakamın daha çok artacağını düşünüyorum” dedi.



“Biz artık üreten bir ülke olacağız”

Çiftçilere verilen desteklerin doğru karar olduğunu da kaydeden Memiş, “Erzurum’un daphan ovası müthiş zenginlikleri olan bir ova. Biz hayvancılık konusunda çok iddialıyız aynı şekilde tarım konusunda da iddialıyız. Türkiye’deki hububatın yüzde 2’si Erzurum’da yetişiyor. Hepsi kendi yöremizde yetişen tohumlar. Çiftçilerimize vermiş olduğumuz desteklerin doğru karar olduğunu gördüm. Çiftçilere hibe olarak destek verdik onlar üstüne kazandıklarıyla yeni seralar kuracaklar. Biz artık üreten bir ülke olacağız. Pandemi döneminde gördük ki üreten ülkelerin sırtı yere gelmiyor. Çiftçi kardeşlerimin emrindeyim onların tüm isteklerini yerine getirmek bizim görevimiz” açıklamalarında bulundu.

