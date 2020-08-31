Santrayı basın mensupları yaptı

Erzurum’a spor kompleksi yatırımı yapan başarılı spor adamı Ahmet Çelebi, bölgenin tek özel kapalı spor salonunu da sporseverlerin hizmetine açtı. Salonda futbol oynayan basın mensupları ilk santrayı yapan isimler oldu.

Aynı zamanda Türkiye Curling Federasyonu Başkanvekili olan spor adamı Ahmet Çelebi, Erzurum’a dev bir spor kompleksi kurarak, kamu oyunun takdirini kazandı.

Başarılı spor adamı, pandemi sürecine rağmen şehrine olan sevgisini ve spor tutkusunu şehrine yaptığı yatırımla gösterdi.

Büyük bir fedakarlığa katlanarak, kente ilk özel spor kompleksini kuran spor adamı olarak alkış alan Çelebi, şimdi de çok amaçlı kapalı spor salonunu hizmete açmanın gururunu yaşadı.

Göz kamaştıran çok amaçlı kapalı spor salonunun ilk konukları gazetecilerdi. Erzurum’da görev yapan basın mensupları ile spor salonunda futbol maçı yaptı. İlk santrayı yapan gazeteciler, attıkları golleri de tarihi goller olarak nitelendirdiler.

Basın mensupları, “Santrayı biz yaptık, ilk golleri biz attık. Artık gerisi bölge ve Erzurum halkına düşüyor. Spor yapmak isteyenler bu güzel ve nezih ortamda gönlünce spor yapabilir. Erzurumlu hemşehrimiz değerli spor adamı Ahmet Çelebi’yi bu güzel yatırımından ötürü tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu pandemi en kısa sürede biter ve insanlar da burada gönül rahatlığı ile spor yapma şansına sahip olurlar” dedi.

Çok Amaçlı Spor Salonu

2545 ölçülerine sahip Erzurum’un tek özel kapalı spor salonunda 14 kişiyle (7+7) futsal ya da futbol oynanabiliyor. Çelebispor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelebi, bir çok özelliği bünyesinde barındıran spor salonuna sporseverlerin rahatlıkla abone olabileceklerini söyledi.

Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle tesiste önemli tedbirler aldıklarını da ifade eden Çelebi, “Pandemi nedeniyle spor sevenler için salonumuzda dezenfekte malzemelerini hazır bulunduruyoruz. Salona gelen vatandaşların önce ateşlerini ölçüyoruz. Sonra dezenfekte ve kolonya ikram ediyoruz. Pandeminin tam olarak bitmesi ile birlikte abonelerimize duş imkanı da sağlayacağız, ancak şimdilik pandemi nedeniyle vatandaşlarımız bizi mazur görsünler. Tüm Erzurum halkını spor salonumuza spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Spor kursları verilebilecek

Bu arada Erzurum Çelebispor Kulübü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda basketbol, voleybol ve hentbol gibi spor branşlarında minik çocuklara ve gençlere yönelik olarak spor kursları verilebilecek. Erzurum’un tanınmış antrenörleri kurs eğitmeni olarak çocuklara spor kursa verecek.

Bu arada spor salonunda futbol oynayarak ilk santrayı yapan isimler olarak tarihe geçen basın mensupları maç öncesi ve sonrasında pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralını da ihmal etmedi.

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