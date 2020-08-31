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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük kızın cansız bedenini çoban buldu

İHA

Dün öğlen saatlerinde Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni bir dere kenarında çoban tarafından bulundu.

Küçük kızın cansız bedenini çoban buldu

Dün öğlen saatlerinde Erzurum’un Horasan ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak’ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni bir dere kenarında çoban tarafından bulundu.
Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Azap Mahallesi'ne gitti.
Öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynarken küçük kız çocuğunun evin çevresinde olmadığını gören anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı. Daha sonra Ebrar Bayrak, aramalardan sonuç alınamaması üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararması nedeniyle diğer güne ertelendi. Kaybolan küçük kızın cansız bedenine ise köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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