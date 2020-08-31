Minik Merve’nin cenazesi Erzurum adli tıp kurumuna getirildi

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Erzurum’un Horasan ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak’ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi yapılması için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Kaybolan küçük kızın cansız bedeni köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra ise otopsi yapılması için cenaze aracı ile Erzurum’a getirildi.

Olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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