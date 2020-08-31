Ölü bulunan küçük Merve’nin akrabaları adli tıp önünde gözyaşlarına boğuldu Küçük Merve’nin cenazesi Horasan'a gönderildi

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Erzurum’un Horasan ilçesinde ölü olarak bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak’ın cansız bedeni otopsi için Erzurum’a getildi. Dört saat süren otopsi sonucunda küçük kızın cenazesi defin işlemleri için cenaze aracı ile Horasan'a gönderildi.

Öte yandan Merve Bayrak’ın adli tıp önünde bekleyen akrabaları ise gözyaşlarına boğuldu. Otopsi sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.

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