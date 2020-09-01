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Yüz yüze eğitim öncesi okullar pandemi sürecine hazırlanıyor 21 Eylül tarihine kadar okullara “Okulum Temiz” belgesi verilecek

İHA

Erzurum'da Covid19 süreci kapsamında 20202021 eğitim ve öğretim uzaktan online eğitim ile başlarken, yüz yüze eğitim öncesi okullarda gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Yüz yüze eğitim öncesi okullar pandemi sürecine hazırlanıyor 21 Eylül tarihine kadar okullara “Okulum Temiz” belgesi verilecek

Erzurum’da Covid19 süreci kapsamında 20202021 eğitim ve öğretim uzaktan online eğitim ile başlarken, yüz yüze eğitim öncesi okullarda gerekli hazırlıklar tamamlandı.
Erzurum Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Okulum Temiz’ kampanyasında hijyen kurallarını yerine getirerek eğitim ve öğretime dönemine hazırlandılar.
Yapılan hazırlıklar kapsamında okula giren öğrenci ilk girişte ellerini dezenfekte ediyor, maskesini değiştiriyor, görevli personel ateş ölçerle ateşlerini ölçüyor. Okulun dış ve iç duvarlarında uyulması gereken kurallar afişlerle belirtiliyor.
Okula gelen öğrenci, öğretmen veya veliler arasında ateşi yüksek çıkanlar izolasyon odasına alınarak gerekli tetkikler burada yapılacak.
Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül 2020 tarihinde okulların başlayacağı tarihe kadar okullarda uyması gereken kurallar tamamlanacak ve kriterleri tamamlayan okullara “Okulum Temiz” belgesi verilecek.
Erzurum Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Meslek Programı) Okul Müdiresi Çiğdem Hopur okula gelen öğrenci, öğretmen veya ziyaretçilerin uyması gereken kurallar ve hazırlık çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Okulumuz temiz standartları kapsamında okulumuzun bahçesinden başlamak üzere, okulun girişinde, öğretmenler odasında, idare odalarımızda, tüm sınıflarımızda, atölyelerimizde, kantinlerimizde, okulumuzun tüm birimlerinde standartlar dahilinde gerekli önlemler alınmıştır. Okulumuzun her yerinde uyarıcı levhalar bulunmaktadır. Okuluma giren kişiler el dezenfektanı ile ellerini temizledikten sonra, ayrıca okulumuzun kendi personeli tarafından üretilen maskelerimizi kullanarak girişleri yapılıyor. Okulumuza giren öğretmenlerin ateşleri ölçülür. Olası bir durum karşısında okulumuz bünyesinde bulunan izolasyon odasına alınır. Kullanılan hiçbir malzeme ortak kullanım olarak kullanılmamaktadır. Her sınıfımızda öğrenciler sınıflara girişlerinde el dezenfektanı ve maske kullanımı yapmaktadır. Okulumun sınıflarında seyreltilmiş eğitim yapılmakta ve öğrenciler birer atlamalı olarak tek sıralarda oturmakta. Okul koridorlarında her kesi ilgilendiren ve herkesin görebileceği şekilde uyarıcı levhalar asılmıştır. Okul içerisinde maskesiz dolaşım olmayacak. 31 Ağustos 2020 tarihinde öğretmen ve öğrencilerimiz için okulumuz hazır hale getirilmiştir. Hayırlı bir eğitim ve öğretim sezonu geçirmesini dilerim” diye konuştu.
Ortak kullanım alanları olarak tuvaletler ve kantinlerde eller dezenfekte edilip maskesiz hareketlilik sağlanmayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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