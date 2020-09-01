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Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı

DHA

Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlama üzerine düğün yapmaktan vazgeçen damat Fatih Çimen, eşi Elif Çimen için 'Ferhat Dağları, Mecnun Çölleri Ben de Koronayı Aştım da Geldim' yazılı pankart hazırlayıp, evinin karşısındaki yamaca astı. Çimen, bir süre önce nikah kıydığı eşine, düğünü iptal etmesi nedeniyle jest yapmak istediğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı´nın 26 Ağustos'ta yayımladığı genelgesiyle aralarında Erzurum'un da bulunduğu 14 ilde, düğünlere kısıtlama getirildi. Kapalı alanlardaki düğünleri 1 saatle kısıtlayan, müzik ve ikramı yasaklayan genelge üzerine daha önce nikahlanan Fatih-Elif Çimen çifti, düğün yapmaktan vazgeçti. Damat Fatih Çimen de düğün yapamadığı eşine sürpriz yapmak için arkadaşlarıyla birlikte kolları sıvadı. Çimen, 10 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda olan bir pankarta 'Ferhat Dağları, Mecnun Çölleri Ben de Koronayı Aştım da Geldim' yazdı. Ardından da pankartı eşinin gelin çıkacağı babasının Palandöken ilçesi Tekederesi Mahallesi'ndeki evinin karşısındaki yamaca astı.
`EŞİME PANKARTLA JEST YAPMAYI DÜŞÜNDÜM´
Havai fişek gösterisi de yapan Fatih Çimen, "Koronavirüs sebebiyle düğünümüz iptal olunca ben de eşime böyle bir sürpriz hazırladım. Düğün salonu, orkestra gibi organizasyonları hazırlamıştık ama yüzyılın vebası sebebiyle iptal oldu. Hayırlısı buymuş, ben eşime böyle bir pankartla jest yapmayı düşündüm" dedi.  Elif Çimen ise "Koronavirüse rağmen evleniyoruz, çok mutluyum, çok şükür" dedi.
DAMAT GÜVERCİN UÇURDU
Öte yandan Fatih Çimen, gelin arabasıyla eşini alıp, Tekederesi Mahallesi'ndeki yeni evlerine götürdü. Bayrak asılı evin önünde 2 adet güvercin uçurdu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-09-01 10:36:32

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