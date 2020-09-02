Erzurum’dan 7 ayda 28.3 milyonluk dış ticaret

Erzurum’dan bu yılın OcakTemmuz döneminde gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 28 milyon 325 bin dolara yükseldi. Erzurum’dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri covid19 sebebiyle geçen yıla göre yüzde 7,98 oranında düşüş kaydetti. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında dış ticaret payı yüzde 3.42’den yüzde 4.15’e yükseldi.

Erzurum Temmuz Dönemi Dış Ticaret

Ticaret Bakanlığı 2020 Ocak Temmuz Dönemi Erzurum dış ticaret verilerini açıkladı. Erzurum’da yılın 7 ayında 11,6 milyon dolarlık ihracat, 16,6 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 28,3 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yılın 7 ayında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,98 oranında düştü.

7 Aylık Erzurum İhracat Verileri

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum’da Ocak Temmuz 2020 döneminde 11 milyon 634 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen ihracat değeri yüzde 2,1 oranında geriledi. İlde 2019 yılı Ocak Temmuz döneminde 11 milyon 889 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum Ocak Temmuz Dönemi İthalat

Erzurum’da Ocak Temmuz döneminde 16 milyon 691 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılının aynı dönemine göre yapılan ithalat değeri yüzde 11,7 oranında geriledi. İlde 2019 yılı Ocak Temmuz döneminde 18 milyon 893 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. İlde dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 41,07, ithalat payı ise yüzde 58,92 oldu.

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