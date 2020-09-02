Gençlik liderleri zafer kupası için masada yarıştı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Müsabakalarında yarıştı. Turnuva sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerinin pandemi sürecinde insan odakları çalışma ve projeleri tüm hızıyla sürerken, önemli genlerdeki etkinlikleri de devam ediyor. Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler bu kez masa tenisi yarışmalarında buluştu.

30 Ağustos Zafer Kupası adı altında Gençlik Lideri Fırat Ceyhan’ın tertip ettiği ‘Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası’ sona erdi.

Nefes kesen müsabakalara sahne olan turnuvanın sonunda dereceye giren gençlik liderleri ve gönüllü gençlere ödülleri verildi.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda iki ayrı etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gençlik liderlerini ve günülü gençleri tebrik etti.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da, Palandöken Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve günülü gençleri yaptıkları turnuvadan ötürü kutladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise insan odaklı çalışmalarıyla her zaman şehrin gençliği ve sporuna hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, faaliyetlerin ve etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Ödül alan gençler maske mesafe kuralına riayet ederek ödüllerini almanın gururunu yaşadılar.

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