2,5 yaşındaki Merve'nin midesinde çamur bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2,5 yaşındaki Merve'nin midesinde çamur bulundu

DHA

2,5 yaşındaki Merve'nin midesinde çamur bulundu


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde kaybolduktan yaklaşık 21 saat sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsisinde, midesinde çamur bulunduğu öğrenildi. Merve'nin amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış. 
Tahminimize göre Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu" dedi. 
Horasan ilçesinin Dalbaşı köyünde yaşayan Netice-Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Merve Bayrak, 30 Ağustos günü annesi ile birlikte komşu köy olan Azap'a gitti. Düğünün yapıldığı evin önünde arkadaşları ile oyun oynayan Merve Bayrak bir anda kayboldu. Anne ile köylüler, Merve'yi aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki köye gelen ekipler, aramakurtarma çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalar, 31 Ağustos sabahı devam etti. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, bölgede hayvan otlatan bir çoban, köye yaklaşık 4 kilometre mesafedeki dere kenarında küçük kızın cansız bedenini buldu.
Merve Bayrak'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu önünde otopsiyi bekleyen Horasan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan baba Ebrar Bayrak, büyük acı yaşadı. Yakınlarına sarılarak ağlayan acılı babayı yanındakiler teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren otopsinin ardından Merve Bayrak'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.
'YEĞENİMİ TOPRAĞA ELLERİMLE VERDİM'
Amca Erdal Bayrak, Merve'nin ön otopsi raporunda, ölüm olayıyla ilgili şüphe bulunmadığını bildirdi. Canı kadar sevdiği yeğeninin, olay günü annesi ile birlikte başka köydeki bir yakınlarının düğününe gittiğini anlatan amca Bayrak, şunları söyledi:
"Merve düğünün olduğu evin önünde çocuklarla oynuyormuş. Sanırım Azap köyünün mezarlığı yanında salıncak gibi bir şey varmış. Bir çocukla oraya gitmek istemiş ancak o çocuk gitmeyince Merve tek başına gitmiş. Köyü tam bilmediği için yolunu şaşırmış ve ters istikamete doğru gitmiş. Merve'nin kaybolduğu anlaşılınca, Allah devletimize zeval vermesin, onu bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ama sabah saatlerinde acı haberi aldık. Merve'nin kaybolduğu gün hava çok sıcaktı. Tahminimize göre uzunca bir yol giden Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu. Ön otopsi raporunda midesinde çamur olduğu bildirildi. Herhangi bir darp veya taciz gibi şüpheli durum söz konusu değil. Ankara'da yaşıyorum. 55 yaşındayım, onun her sesini duyduğumda 5 yaş gençleşirdim. Telefonla konuştuğumuzda benden etek, ruj, oje isterdi. Her isteğini yerine getirirdim. Onu canımdan çok severdim. Onun tadı bir başkaydı. O kadar çok sevdiğim yeğenimi toprağa ellerimle verdim. Bu kadar sevmenin acısı da büyük oluyor. Lütfen çocuklarımızı 'bir şey olmaz' diyerek sahipsiz bırakmayalım. Her şey olabiliyor. Bunu biz gördük. İnşallah başkasının başına gelmez."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-09-02 10:39:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik liderleri zafer kupası için masada yarıştı
YEREL HABERLER Gençlik liderleri zafer kupası için masada yarıştı
Erzurum’dan 7 ayda 28.3 milyonluk dış ticaret
YEREL HABERLER Erzurum’dan 7 ayda 28.3 milyonluk dış ticaret
BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak Mavi beyazlı kulüp, santrafor, orta saha ve kaleci mevkilerine transfer yapacak
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan ...
Erzurum’da trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Erzurum’da trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
MHP Tortum ilçe kongresi yapıldı
YEREL HABERLER MHP Tortum ilçe kongresi yapıldı
Kaçak göçmenlerin 'umut yolculuğu' dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Kaçak göçmenlerin 'umut yolculuğu' dronla ...
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine ...
Urkuç: Konunun takipçisiyiz “700 dönüm daha yer açmak isterken, karşımıza ‘+1’ çıktı”
YEREL HABERLER Urkuç: Konunun takipçisiyiz “700 dönüm daha yer açmak ...
Travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor Oltu'da Pamukkale'yi andıran görüntüler
YEREL HABERLER Travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun ...
Başkan Sekmen’ne hizmet teşekkürü Başkan Orhan: “Başkan Sekmen'in vizyonu Erzurum için büyük kazanç” Başkan Orhan; “Büyükşehir belediyemiz ile uyumumuz başarıyı beraberinde getiriyor”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’ne hizmet teşekkürü Başkan Orhan: ...
Pandemi gölgesinde antrenörlük kursu UEFA Elit-A, UEFA-A ve UEFA-B Antrenörlük kursları 90 antrenör adayının katılımıyla Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER Pandemi gölgesinde antrenörlük kursu UEFA Elit-A, ...
Yüz yüze eğitim öncesi okullar pandemi sürecine hazırlanıyor 21 Eylül tarihine kadar okullara “Okulum Temiz” belgesi verilecek
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim öncesi okullar pandemi sürecine ...
Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi
YEREL HABERLER Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa ...
Ölü bulunan küçük Merve’nin akrabaları adli tıp önünde gözyaşlarına boğuldu Küçük Merve’nin cenazesi Horasan'a gönderildi
YEREL HABERLER Ölü bulunan küçük Merve’nin akrabaları adli tıp ...
Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber (2)
YEREL HABERLER Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber (2)
İspir’de feci kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER İspir’de feci kaza: 7 yaralı
Açık havada zafer sineması
YEREL HABERLER Açık havada zafer sineması
Minik Merve’nin cenazesi Erzurum adli tıp kurumuna getirildi
YEREL HABERLER Minik Merve’nin cenazesi Erzurum adli tıp kurumuna ...
Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber / ek foto
YEREL HABERLER Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber / ek foto
Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber
YEREL HABERLER Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber
Tarım’da Erzurum farkı
YEREL HABERLER Tarım’da Erzurum farkı
Küçük kızın cansız bedenini çoban buldu
YEREL HABERLER Küçük kızın cansız bedenini çoban buldu
Santrayı basın mensupları yaptı
YEREL HABERLER Santrayı basın mensupları yaptı
Vali Memiş sera ziyaretinde at besleyip biçerdöverle hasat yaptı
YEREL HABERLER Vali Memiş sera ziyaretinde at besleyip biçerdöverle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X