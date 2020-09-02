DOSİAD Temmuz 2020 Bülteni yayımlandı DOSİAD İl ekonomisi verilerini yorumladı

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Temmuz 2020 dönemi Erzurum ekonomik performansını yorumladı. DOSİAD Temmuz ayı bülteninde Erzurum’a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Patent, Faydalı Model ve Marka, Hava Ulaşım, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri değerlendirildi.

Değerlendirme

DOSİAD Raporunda; resmi kaynaklardan aktarılan verilerin, il ekonomisinde istikrar, güven ortamının devam ettiği; ekonomik altyapının son 18 yılda kaydedilen yatırım ve yaptırımlarla güç kazandığı belirtilerek, il ekonomisine yön veren aktörlerin tecrübe ve birikim zenginliklerinin ekonomide kırılganlığa izin vermediğine işaret edildi.

Bankacılık

Erzurum’a ait son altı aylık düzeydeki bankacılık verilerinin ilde ekonomik yapının metin bir durumda olduğunun ifade edildiği raporda, yatırım ve hizmet için kullanılan sektörel kredi kullanımındaki artışa dikkat çekildi, tarım ve ticaret sektörü kredilerinde Erzurum farkının ortaya çıktığı açıklandı.

İhracat Ve Dış Ticaret

Raporda Erzurum’da en dikkat çekici ekonomik gelişmenin dış ticarette yaşadığına dikkat çekilerek, ilde artan ihraç ürünleri imalatı ve tarımsal kesimde ihracata yönelik yetiştiriciliğin, ekonomide ihracatı öne çıkardığı vurgulanarak, ilde bilinçli bir ihracat süreci oluştuğu aktarıldı.

Taşıt Ve Konut

DOSİAD Raporunda vurgulanan ile ait bir diğer gelişmede motorlu kara taşıtları ve konut satışları kaydında oldu. Raporda taşıt ve konut alımlarında ciddi bir artış seyri görüldüğü, ilde artan refah düzeyiyle birlikte daha geniş ve modern konutlara yöneliş olduğu, bu durumu kentsel dönüşüm çalışmalarının da hızlandırdığı kaydedildi.

Kamu Farkı

DOSİAD Temmuz ayı raporunda ile ait kamu hizmet harcamaları irdelenerek, eğitim ve sağlık alanındaki yoğunlaşma öne çıkarıldı. Erzurum’un sağlıkta olduğu gibi eğitimde de bir cazibe adresi haline geldiğine değinilen değerlendirmede, il ekonomisinde yönlendirici başöaktörün kamu olduğu hatırlatıldı.

Resmi Veriler

DOSİAD Temmuz 2020 Bülteninde satırbaşları halinde kaydedilen veriler şöyle:

Erzurum’dan bu yılın Ocak Temmuz döneminde gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 28 milyon 325 bin dolara yükseldi. Erzurum’dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri covid19 sebebiyle geçen yıla göre yüzde 7,98 oranında düşüş kaydetti. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında dış ticaret payı yüzde 3.42’den yüzde 4.15’e yükseldi.

Erzurum Temmuz Dönemi Dış Ticaret

Erzurum’da yılın 7 ayında 11,6 milyon dolarlık ihracat, 16,6 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 28,3 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yılın 7 ayında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,98 oranında düştü.

7 Aylık Erzurum İhracat Verileri

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum’da Ocak Temmuz 2020 döneminde 11 milyon 634 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen ihracat değeri yüzde 2,1 oranında geriledi. İlde 2019 yılı Ocak Temmuz döneminde 11 milyon 889 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum Ocak Temmuz Dönemi İthalat

Erzurum’da Ocak Temmuz döneminde 16 milyon 691 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılının aynı dönemine göre yapılan ithalat değeri yüzde 11,7 oranında geriledi. İlde 2019 yılı Ocak Temmuz döneminde 18 milyon 893 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. İlde dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 41,07, ithalat payı ise yüzde 58,92 oldu.

ERZURUM’UN DIŞ TİCARET PAYLARI

Erzurum’un 7 Aylık Bölgesel İhracat Payları

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un 7 aylık ölçütte ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 50,01, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 12,49, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 2,68 olarak gerçekleşti.

Erzurum Temmuz Ayı Motorlu Kara Taşıtı Verileri

Erzurum’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı toplamı 2020 haziran ayına göre yüzde 0,21, 2019 yılı haziran ayına göre ise yüzde 0.19 oranında artış gösterdi. Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise haziran 2020’ye göre yüzde 0,31, 2019 haziran ayına göre de yüzde 0,34 oranında arttı. 2019 yılı haziran ayında il trafiğine 120 bin 77 motorlu araç, 59 bin 251 otomobil kayıtlı bulunuyordu.

Bin Kişiye Düşen Araç Dağılımı

DOSİAD tarafından yapılan analizlerde, İlde bin kişiye düşen motorlu kara taşıtı sayısı 157.8, bin kişiye düşen otomobil sayısı ise 78,0 olarak hesaplandı. Bin kişiye düşen minibüs sayısı 3.56, otobüs sayısı 1.57, kamyonet sayısı 35.3, kamyon sayısı 7.62, motosiklet sayısı 4.0, traktör sayısı ise 26.82 olarak kaydedildi.

Temmuz 2020 Erzurum

Erzurum’da 59 bin 476 otomobil, 2 bin 713 minibüs, bin 201 otobüs, 26 bin 909 kamyonet, 5 bin 812 kamyon, 3 bin 60 motosiklet, 701 özel amaçlı taşıt, 20 bin 439 traktör olarak toplam 120 bin 311 motorlu kara taşıtının kayıtlı olduğu bildirildi.

Erzurum Kamu Harcamaları

Erzurum’da bu yılın ilk 7 ayında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 5 bin 43 TL’ye yükseldi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13, ülke toplamında yüzde 0,56’lık pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18’inci sırada yer aldı.

Erzurum Ocak Temmuz Verileri

Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın 7 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 11,63, eğitim giderleri yüzde 30,51’lik pay oluşturdu.

Erzurum Ocak Temmuz Dönemi Kamu Harcamaları

2020’nin ocak temmuz ayları düzeyinde Erzurum’da 748.5 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 1.5 milyon TL çevre, 7,5 milyon TL toplum refah ve iskanı, 447,2 milyon TL sağlık, 134,7 milyon TL din ve kültür, 1,1 milyar TL eğitim, 144,6 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 3,8 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Erzurum Eğitim Harcamaları

Erzurum’da bu yılın 7 ayında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 30, 5’lik pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20’inci sırayı aldı.

Temmuz 2020 Erzurum’un Bölgesel Eğitim Payı

Haziran döneminde Erzurum’da 1 milyar 172 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 642 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 3 milyar 109 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 8 milyar 107 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un eğitim hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 15’lik oran gösterdi

Erzurum Sağlık Harcamaları

Erzurum kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2, Türkiye sıralamasında ise 22’inci oldu. İlde 7 aylık düzeyde 447,2 milyonluk sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi.

Temmuz 2020 Erzurum’un Bölgesel Sağlık Payı

2020 Temmuz döneminde Erzurum’da 447 milyon 295 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 618 milyon 59 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 42 milyon 920 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 3 milyar 81 milyon TL tutarında sağlık hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un sağlık hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 14,5’lik oran gösterdi.

Erzurum 7 Aylık Denge Verileri

Erzurum Temmuz 2020 döneminde, il geliri tahsilatı tutarında bir, il geliri ve il kamu harcamaları tutarı bakımından Van’ın ardından 2’inci, il gelirinin gideri karşılama oranı sıralamasında ise 2. sırayı aldı. 2020’nin ilk 6 ayında ilde gelirin gideri karşılama oranı yüzde 26,24, gelir tahsilat oranı ise yüzde 37,02 olarak açıklandı.

Erzurum Temmuz Ayı Verileri

Bu yılın Ocak Temmuz ayları kapsamında, Erzurum’da il geliri 2,7 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 1,0 milyar TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 3,8 milyar TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 26,24, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 37,02 olarak bildirildi.

Erzurum Bölgesel Ortalamaları Geçti

Erzurum’da dönem bazında kişi başına düşen il geliri 3,5 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 5 bin 43 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ocak Temmuz ayları diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını yine geçti.

Erzurum Temmuz Dönemi Vergi Tahsilatı

Erzurum’da bu yılın 7 ayında tahakkuk eden 1 milyar 391 milyon TL tutarındaki verginin 763,8 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 54,91 olarak gerçekleşti

Erzurum Temmuz Ayı Verileri

Erzurum Temmuz ayı vergi tahsilat oranı yüzde 54,91 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 4’üncü sırada yer aldı.

Temmuz Ayı Tahsilat Oranları Ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz 2020 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 54,91, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 54,92, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 52,18, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 44,14 oldu.

Erzurum 7 Aylık Şirketleşme Performansı

19 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı artış oranı bakımından Erzurum bölgesel ortalamaları geçti. İl Kurulan şirket sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında haziran ayında olduğu gibi 36, bölge illeri sıralamasında da Malatya, Van ve Elazığ’ın ardından 4’üncü sırayı aldı.

Erzurum Ortalamaların Üstüne Çıktı

DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2019 yılının ocak Temmuz ayına göre bu yılın 7 ayında kurulan şirket sayısındaki artış oranı Erzurum’da yüzde 92.55, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 80.41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde ise yüzde 60.60, Doğu Anadolu Bölgesinde de yüzde 39.46 olarak gerçekleşti.

Erzurum Ocak Temmuz Verileri

Erzurum’da bu yılın 7 ayında 181 şirket, 13 kooperatif ve 54 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak Temmuz dönemi içinde 20 şirket ve 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 13 şirket, 5 kooperatif ve 38 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

Erzurum Yabancı Şirket

Erzurum’da 1, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 34 yabancı sermayeli şirket bulunduğu bildirildi. Bölgede en fazla sayıda yabancı sermayeli şirketin bulunduğu il 19 limited şirketle Van ili olarak kaydedildi.

Erzurum’da yılın 7 aylık döneminde yabancı sermayeli 1 limited şirket kurulumu kaydedildi. Erzurum’da kurulan limited şirketin sermaye toplamı 100 bin TL, şirketteki ülke sermaye toplamı da 100 bin TL olarak aktarıldı.

Erzurum Şirket Sermayesi

Şirketlerin 7 aylık Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da bu yılın Ocak Temmuz döneminde kurulan 181 şirket sermayesinin 124,0 milyon TL olduğu kaydedildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 2’inci sıraya çıktı. İlin bölge şirket sermaye payı yüzde 15,83’e yükseldi..

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

7 aylık düzeyde; Şirket kurulum sermayesi toplamı, 258 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 146.5 milyon, 424 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 278,2 milyon, bin 417 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 783,6 milyon olarak bildirildi. Erzurum’un şirket kurulum sermaye payı KUDAKA Bölgesinde 84,93, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde de yüzde 44,6 oldu.

Erzurum Patent

Erzurum patent başvuru sayısı Türkiye illeri sıralamasında Temmuz ayında 27, yılın Ocak Temmuz ayları arasında ise 25’inci sırayı aldı. İlin ülke toplamında patent başvuru sayısı oranı yüzde 0.51 olarak hesaplandı.

En Yüksek Sayıda Başvuru Haziranda Yapıldı

Erzurum’dan Temmuz ayında 2, bu yılın ilk altı ayında ise 19 patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. İlden ocak ayında 1, şubat ayında 2, mart ayında 5, nisan ayında 3, haziran ayında 6, temmuz ayında 2 başvuru gerçekleştirildi.

Erzurum Ocak Temmuz Markalaşma Seyri

Erzurum marka üretimi bakımından Temmuz ayında bölgede birinci sırayı aldı. Ocak Temmuz ayları arasında 198 marka üretiminin gerçekleştiği ilde, haziran ayında yapılan marka başvurusu sayısı Haziran ayına göre yüzde 52,7 oranında arttı. Erzurum haziran ayına göre marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 39’uncu sıradan 35’inci sıraya yükseldi.

Türkpatent Erzurum Verileri

Erzurum’da bu yılın Temmuz ayında 55; yılın Ocak Temmuz ayları toplamında ise 198 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. İl 7 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 34, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3’üncü sırayı aldı. İlden yapılan başvuru sayısı ülke toplamında yüzde 0.25’lik pay edindi.

Erzurum Ocak Temmuz Süreci

Erzurum’da bu yılın 7 ayı içinde en fazla sayıda marka başvurusunun yapıldığı dönem 55 müracaatla Temmuz ayı olarak kaydedildi. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre ilden ocak ayında 28, şubat ayında 19, mart ayında 29, nisan ayında 10, mayıs ayında 21, haziranda 36, temmuzda ise 55 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret Sektörü Ve İbrazında Ödenen Çek Verileri

ürkiye Bankalar Birliği (TBB) Ocak Temmuz 2020 dönemi ibrazında ödenen çek verileri iller dağılımını paylaştı. Erzurum zamanında ödenen çek sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van’ın ardından 2’inci, zamanında ödenen çek tutarı bakımından ise Van ve Malatya’nın ardından 3’üncü sırada yer aldı.

Erzurum Çek Sayısı Aylık Dağılım

Erzurum’da en fazla sayıda çek ödemesinin yapıldığı dönem 12 bin 865 çekle Haziran ayı, en yüksek tutarda çek ödemesinin yapıldığı dönem ise 427.6 milyon TL ile yine Haziran ayı olarak kaydedildi. İlde ocak ayında 8 bin 595, şubat ayında 5 bin 890, mart ayında 10 bin 221, nisan ayında 7 bin 990, mayıs ayında 3 bin 890, haziran ayında 12 bin 865, temmuz ayında 4 bin 272 çek zamanında ödendi.

Erzurum Çek Tutarı Aylık Dağılım

Erzurum’da zamanında ödenen çek tutarı 2 milyar 67 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Erzurum’da zamanında ödenen çek tutarı ocak ayında 332.0 milyon, şubat ayında 245.3 milyon, mart ayında 369.5 milyon, nisan ayında 300.9 milyon, mayıs ayında 194.2 milyon, haziran ayında 427.6 milyon, temmuz ayında 197.7 milyon TL olarak bildirildi.

Erzurum Temmuz Ayı Konut

Erzurum’da Temmuz ayında satılan konut sayısı 2019 yılının Temmuz dönemine göre yüzde 57,64; Ocak Temmuz dönemi konut satış sayısı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 36,49 oranında artış gösterdi.

Erzurum Temmuz 2020 Verileri

Erzurum’da Temmuz ayında 688 ipotekli, 636 da diğer yollardan olarak toplam bin 324 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2019 yılı Temmuz ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 911 oranında arttı, diğer yollardan satılan konut sayısı yüzde 1,39 oranında düşüş gösterdi. 2019 yılının aynı döneminde 68 ipotek, 645 de diğer yollardan 713 konut satışı yapılmıştı.

Erzurum Ocak Temmuz 2020 Verileri

İlde bu yılın 7 ayında 2 bin 317 ipotek, 2 bin 912 de diğer yollardan olmak üzere toplam 5 bin 229 konut satışı yapıldı. 2019 yılının Ocak Temmuz dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 416 oranında arttı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 13,89 oranında geriledi. Erzurum’da 209 yılının Ocak Temmuz döneminde 449 ipotek, 3 bin 382 diğer yollardan 3 bin 831 konut satışı gerçekleşmişti.

Erzurum Turizm

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Turizm Yatırım ve İşletme Bakanlık Belgeli Tesis İstatistikleri ile Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi İstatistiklerini açıkladı. Erzurum’da faaliyet veren Turizm Yatırım ve İşletme Belgeli Tesis sayısının Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamındaki payı yüzde 10,14 oldu.

Erzurum Verileri

Turizm Yatırım ve İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesis İstatistiklerine göre Erzurum’da 21 işletme belgeli, 5 de yatırım belgeli tesis bulunduğu bildirildi. İşletme belgeli tesislerin oda sayısı bin 380, yatak sayısının ise 2 bin 782 olduğu açıklandı. Yatırım belgeli tesislerde ise 818 oda ve bin 684 yatak bulunduğu kaydedildi.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum’da 21, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 35, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 114, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 207, Türkiye’de ise toplam 4 bin 126 işletme belgeli tesis bulunduğu açıklandı.

Tim Verileri Düzeyinde Erzurum Temmuz Ayı İhracat Verileri

Erzurum’da bu yılın Temmuz ayında 3.2 milyon dolar, 2020 yılının ocak temmuz ayları arasında ise 15.9 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlde temmuz ayında kaydedilen ihracat değeri haziran ayına göre yüzde 26.1 oranında arttı. İl artış oranı bakımından ülke ve KUDAKA bölgesi ortalamalarını geçti.

Erzurum Temmuz 2020 Verileri

Erzurum’da Temmuz ayında kaydedilen ihracat değeri bir önceki aya göre yüzde 26.1’lik artışla, 2.5 milyon dolardan 3.2 milyon dolara; KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 4.5’lik artışla 3.7 milyon dolardan 3.9 milyon dolara, Türkiye’de yüzde 11.5’lik artışla 12.4 milyar dolardan 13.8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki aya göre Kuzeydoğu’dan yapılan ihracat değeri yüzde 14,4, Doğu Anadolu Bölgesi ihracat değeri ise 13.5 oranında geriledi.

Erzurum 7 Aylık Süreç

Erzurum’da bu yılın 7 aylık sürecinde en yüksek ihracat değerine 3.2 milyon dolarla temmuz ayında ulaşıldı. TİM verdilerine göre ilden ocak ayında 2.3 milyon dolar, şubatta 2.2 milyon dolar, martta 2.3 milyon dolar, nisanda 1.6 milyon dolar, mayısta 1.5 milyon dolar, haziranda 2.5 milyon dolar, temmuz ayında ise 3.2 milyon dolar tutarında ihracat kaydedildi.

TİM VERİLERİ KAPSAMINDA 7 YILLIK ERZURUM İHRACAT VERİLERİ

Erzurum’da son 7 yılda 163.8 milyon dolar ihracat, 253.7 milyon dolar ithalat olmak üzere toplam 417.6 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. İlden yapılan dış ticarette ihracat payı yüzde 39,23, ithalat payı ise yüzde 60,76 oldu. İl 7 yıllık dış ticaret değeri bakımından bölge illeri sıralamasında 7’inci oldu.

Erzurum 2013 2017

Erzurum’da 2013 2019 yılları arasında kaydedilen dış ticaret değerinin en yüksek olduğu dönem 72.8 milyon dolarla 2013 yılı olarak değerlendirildi. İlde, 2014 yılında 70.7 milyon dolar, 2015 yılında 56.2 milyon dolar, 2016 yılında 47.6 milyon dolar, 2017 yılında 55.3 milyon dolar, 2018 yılında 58.3 milyon dolar, 2019 yılında 56.4 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldı.

Bölgesel Dış Ticaret Ve Erzurum

2013 2019 yılları arasında KUDAKA istatistik bölgesinde 247.1 milyon dolar ihracat, 348.8 milyon ithalat toplam 595.9 milyon dolar; Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1.4 milyar dolar ihracat, 1.2 milyar dolar ithalat, toplam 2.7 milyar dolar; Doğu Anadolu Bölgesinde 6.3 milyon dolar ihracat, 2.9 milyon dolar ithalat toplam 9.3 milyar dolarlık dış ticaret değeri kaydedildi.

Erzurum Temmuz Ayı Sektörel İhracat Performansı

Erzurum’da Temmuz ayında 15, 2020 Ocak Temmuz döneminde 17 sektör ihracat yaptı. 2019 yılının aynı dönemine göre 5 sektör ihracatında artış, 11 sektör ihracatında ise düşüş gözlendi. En fazla artış kaydeden sektör yüzde 99.6’lık oranla iklimlendirme sektörü oldu. En fazla düşüş gösteren sektör ise yüzde 94.11’lik gerileme ile dericilik sektörü olarak belirlendi.

Artış Kaydeden Sektörler

2019 yılı Temmuz dönemine göre bu yılın Ocak Temmuz ayları bütününde ihracat değeri olarak iklimlendirme sanayisi yüzde 99.6, otomotiv endüstrisi sektörü yüzde 51.0, madencilik sektörü yüzde 50.92, demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 11.84, çimento sektörü ise yüzde 8.62’lik değer artışı kaydetti.

Düşüş Görülen Sektörler

Sektörel kayıtta ihracat değeri olarak mobilya sektörü yüzde 13.78, kimya sektörü yüzde 17.23, çelik sektörü yüzde 20.16, halı sektörü yüzde 22.4, hububat sektörü yüzde 36.3, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 44.1, makine ve aksamları sektörü yüzde 50.1, tekstil ve hammaddeleri sektörü yüzde 57.1, elektrik ve elektronik sektörü yüzde 81.3, dericilik sektörü yüzde 94.1, diğer sanayi ürünleri sektörleri ise yüzde 78.5 oranında düşüş gösterdi.

Temmuz Dönemi Erzurum’dan İhracat Gerçekleştirilen Ülkeler

2020’nin Ocak Temmuz ayları kapsamında Erzurum’dan 4 kıtaya ihracat yapıldı. TİM iller ülkelere göre ihracat verilerine göre İlden, Amerika Kıtasında 2, Afrika Kıtasında 8, Asya Kıtasında 6, Avrupa Kıtasında ise 23 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

7 Ayda 39 Ülkeye İhracat

Erzurum’dan bu yılın temmuz ayında 18; 2020’nın Ocak Temmuz ayları toplamında ise 39 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. 15 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 15 ülkeyle kaydedilen ihracatta düşüş görüldü. Temmuz ayında en fazla değerde ihracat ABD’ye yapıldı. Bu ülkenin il ihracat değeri toplamındaki payı temmuzda yüzde 20.1, 7 ayda yüzde 19.8 oldu.

Temmuz Ayında Abd İlk Sırada

Temmuz ayında 3.2 milyon dolarlık ihracatın kaydedildiği Erzurum’da en fazla dış satım yapılan ülkeler ABD, Hollanda, Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan olarak tespit edildi. Temmuz ayı kaydında ilk beş ülkenin il ihracatındaki payı ABD yüzde 20.1, Hollanda yüzde 15.39, Ukrayna yüzde 12.86, Azerbaycan yüzde 10.73 ve Gürcistan yüzde 10.0 olarak hesaplandı.

İhracatta İlk 6 Ülke

Bu yılın Ocak Temmuz ayları kapsamında en yüksek tutarda dış satımın yapıldığı 6 ülke ABD, Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Ukrayna ve Hollanda olarak açıklandı. 7 aylık süreçte il dış satımında ülke payları ABD kaydında yüzde 19.8, Gürcistan bazında yüzde 13.6, Irak ölçeğinde yüzde 12.28, Azerbaycan bazında yüzde 12.24, Ukrayna kaydında yüzde 8.49 ve Hollanda bağlamında yüzde 6.94 oldu.

Erzurum Temmuz Ayı Faal Mükellef Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2020 yılı Temmuz dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum’da 10 bin 349 Gelir Vergisi, 8 bin 490 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 228 Kurumlar Vergisi, 14 bin 508 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 454 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 13 bin 369 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

AKTİF MÜKELLEF

Gelir Vergisi, Basit Usulde Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu Aktif mükellef sayısı 2019 aralık ayına göre yüzde 2.39, 2020 Haziran ayına göre yüzde 0,39 oranında arttı. İlde 2019 aralık ayında 21 bin 550, 2020 ocak ayında 21 bin 595, şubat ayında 21 bin 620, mart ayında 21 bin 679, nisanda 21 bin 724, mayıs ayında 21 bin 799, haziranda 21 bin 981, temmuzda 22 bin 67 aktif mükellef bulunduğu kaydedildi.

Temmuz Ayı Hava Ulaşımı

Bu yılın ocak temmuz döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2 bin 319, dış hatlarda 49, toplamda ise 2 bin 368 olarak kaydedildi. İl’de uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 oranında geriledi.

7 Aylık Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak Temmuz ayları toplamında 280 bin 148 yolcuyu ağırladı. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 278 bin 321 iç hat, bin 827 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0,65 olarak hesaplandı.

Erzurum Temmuz Ayı Tüfe Verileri

TÜİK Temmuz 2020 dönemi Erzurum İstatistik Bölgesi TÜFE sonuçlarını açıkladı. Erzurum İstatistik Bölgesi’nde, fiyatlar Haziran ayına göre yüzde 0,48 oranında artış kaydetti. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 12,32 olarak belirtildiği Erzurum Bölgesi’nde, fiyatlar 2019 Aralık ayına göre de yüzde 6,96 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 12,85 olarak kaydedildi.

Temmuz 2020 Dönemi Türkiye Ortalaması Ve Erzurum

TÜFE Temmuz 2020 dönemi verileri bazında, Erzurum İstatistik Bölgesi’nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,10 oranında düşük çıktı. Bölgede TÜFE, 2019 yılı aralık ayına göre de yüzde 0,59 oranda artış gösterdi, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 1,34, yıllık TÜFE ise yüzde 0,56 oranında yüksek olarak belirlendi.

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