Başkan Orhan'dan Covid 19 hastalarına moral telefonu Başkan Orhan; “Pandemi hastalarımızı dinleyip taleplerini alıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Orhan'dan Covid 19 hastalarına moral telefonu Başkan Orhan; “Pandemi hastalarımızı dinleyip taleplerini alıyoruz”

İHA

Başkan Orhan'dan Covid 19 hastalarına moral telefonu Başkan Orhan; “Pandemi hastalarımızı dinleyip taleplerini alıyoruz”

Tüm dünyayı aylardır etkisi altına alan Covit 19 hastalığına yakalananlara Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'dan moral desteği. İlçe sınırları içerisinde pozitif vaka hastaları belediye Beyaz Masa birimi aracılığıyla arayan Başkan Orhan, talepleri dinleyip hastaların eksikliklerini gideriyor.
Gün içerisinde zaman zaman bizzat arayıp hastaları dinleyen Başkan Orhan, biran önce iyileşmeleri için hastalara moral vermeyi ihmal etmiyor. Dezenfeksiyon talebi, çöplerin alınması ve birçok belediyecilik hizmetlerine yönelik talepleri yerine getiren Aziziye Belediyesi, bunlar dışında gelen talepleri ise yetkili kuruluşlar ile irtibata girerek çözüm getiriyor. Aziziye ilçesinde hastalığa yakalanan vatandaşların da bu uygulamadan oldukça memnun olduğu görülüyor. Aziziye Belediyesi Beyaz Masa ekiplerinin arayıp sorunlarını dinlediği vatandaşlar, bizzat aranarak isteklerinin alınmasının hem moral hemde hastalıkla mücadelede büyük katkı sağlandığını söylüyorlar.
Dezenfeksiyon talepleri ivedilikle çözülüyor
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak apartman dezenfeksiyon işlemlerini Mart ayından bu zamana kadar devam ettirdiklerinin altını çizdi. Vakalar artış gösterdikçe ilçe sınırlarında ikamet eden vatandaşların dezenfeksiyon taleplerinin de aynı oranda arttığını söyleyen Başkan Orhan, "Vatandaşlarımızın tüm taleplerini ciddiyetle takip edip özellikle dezenfeksiyon konusunda vakit geçirmeden müdahale ediyoruz. En geç ikinci gün mutlaka talep edilen bölgeye ekiplerimiz intikal edip gerekli işlemi yapıyorlar. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın talepleri özenle takip edilip hastalık sürecinde zorlukla karşılaşmamalarını sağlamak amacındayız. Pandemi sürecinde özverili çalışmalarını devam ettiren Beyaz Masa birimi çalışanlarına teşekkürlerimi borç biliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu Esenyamaç Göleti inşaat çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Oltu Esenyamaç Göleti inşaat çalışmaları devam ediyor
80 yaşındaki dede maske takmayan vatandaşlara tepki gösterdi Turgut Erin Çarlı: “Polisi görünce cezadan korkuyorlar ama ölümden korkmuyorlar”
YEREL HABERLER 80 yaşındaki dede maske takmayan vatandaşlara tepki ...
Maske yüzünden 51 yılda uzattığı bıyıklarını sergileyemiyor
YEREL HABERLER Maske yüzünden 51 yılda uzattığı bıyıklarını ...
2,5 yaşındaki Merve'nin midesinde çamur bulundu
YEREL HABERLER 2,5 yaşındaki Merve'nin midesinde çamur bulundu
DOSİAD Temmuz 2020 Bülteni yayımlandı DOSİAD İl ekonomisi verilerini yorumladı
YEREL HABERLER DOSİAD Temmuz 2020 Bülteni yayımlandı DOSİAD İl ...
Gençlik liderleri zafer kupası için masada yarıştı
YEREL HABERLER Gençlik liderleri zafer kupası için masada yarıştı
Erzurum’dan 7 ayda 28.3 milyonluk dış ticaret
YEREL HABERLER Erzurum’dan 7 ayda 28.3 milyonluk dış ticaret
BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak Mavi beyazlı kulüp, santrafor, orta saha ve kaleci mevkilerine transfer yapacak
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan ...
Erzurum’da trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Erzurum’da trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
MHP Tortum ilçe kongresi yapıldı
YEREL HABERLER MHP Tortum ilçe kongresi yapıldı
Kaçak göçmenlerin 'umut yolculuğu' dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Kaçak göçmenlerin 'umut yolculuğu' dronla ...
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine ...
Urkuç: Konunun takipçisiyiz “700 dönüm daha yer açmak isterken, karşımıza ‘+1’ çıktı”
YEREL HABERLER Urkuç: Konunun takipçisiyiz “700 dönüm daha yer açmak ...
Travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor Oltu'da Pamukkale'yi andıran görüntüler
YEREL HABERLER Travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun ...
Başkan Sekmen’ne hizmet teşekkürü Başkan Orhan: “Başkan Sekmen'in vizyonu Erzurum için büyük kazanç” Başkan Orhan; “Büyükşehir belediyemiz ile uyumumuz başarıyı beraberinde getiriyor”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’ne hizmet teşekkürü Başkan Orhan: ...
Pandemi gölgesinde antrenörlük kursu UEFA Elit-A, UEFA-A ve UEFA-B Antrenörlük kursları 90 antrenör adayının katılımıyla Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER Pandemi gölgesinde antrenörlük kursu UEFA Elit-A, ...
Yüz yüze eğitim öncesi okullar pandemi sürecine hazırlanıyor 21 Eylül tarihine kadar okullara “Okulum Temiz” belgesi verilecek
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim öncesi okullar pandemi sürecine ...
Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi
YEREL HABERLER Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa ...
Ölü bulunan küçük Merve’nin akrabaları adli tıp önünde gözyaşlarına boğuldu Küçük Merve’nin cenazesi Horasan'a gönderildi
YEREL HABERLER Ölü bulunan küçük Merve’nin akrabaları adli tıp ...
Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber (2)
YEREL HABERLER Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber (2)
İspir’de feci kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER İspir’de feci kaza: 7 yaralı
Açık havada zafer sineması
YEREL HABERLER Açık havada zafer sineması
Minik Merve’nin cenazesi Erzurum adli tıp kurumuna getirildi
YEREL HABERLER Minik Merve’nin cenazesi Erzurum adli tıp kurumuna ...
Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber / ek foto
YEREL HABERLER Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber / ek foto

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X