Erzurum Şehir Hastanesi bağlantı yolu göz dolduruyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Erzurum Şehir Hastanesi’ne (BEAH) ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla açtığı yeni yol, henüz daha tamamlanmadan tam not aldı. Şehir Hastanesi, Dadaşkent ve Atatürk Üniversitesi kampüsünü birbirine bağlayan 3 kilometre uzunluğundaki yeni ulaşım ağı, mühendislik yönü, taşıdığı nitelik ve konforla göz doldururken, güzergâhtaki aydınlatma ve peyzaj çalışmalarında da sona gelindi. Sadece bin 500 metre uzunluğunda yağmur suyu hattının döşendiği Şehir Hastanesi Yolu için 20 bin tona yakın da nitelikli asfalt malzemesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’a kazandırılan yeni ulaşım ağlarının her birisinin ayrı bir önem taşıdığının altını çizerek, “Şehir Hastanesi gibi muazzam bir yatırımın dört bir yanını yeni ulaşım ağlarıyla ördük” dedi.

20 Bin Tona Yakın Asfalt Malzemesi Kullanıldı

Başkan Mehmet Sekmen, Şehir HastanesiDadaşkentAtatürk Üniversitesi bağlantısını sağlayan yeni ulaşım ağıyla ilgili olarak teknik bilgiler de verdi. Avrupa standartlarını bile geride bırakan nitelikleriyle Şehir Hastanesi Yolu’nun başlı başına bir mühendislik harikası olduğunu vurgulayan Sekmen, söz konusu güzergâhta tretuvar hattından yağmur suyu sistemine, yaya kaldırımlarından aydınlatmaya varıncaya kadar her ayrıntıyı düşündüklerini kaydetti. Toplamda 3 kilometre uzunluğundaki Şehir Hastanesi Yolu’nda 8 bin 400 metrekarelik tretuvar çalışması yaptıklarını anlatan Sekmen, güzergâhın asfaltlanmasında ise, 5 bin 760 ton binder, 2 bin 900 ton aşınma tabakası ve 8 bin ton Plentmiks (PMT) malzeme kullanıldığını belirtti.

Şehir Hastanesi Yolunda Altyapı da Düşünüldü

Bölgedeki ulaşım ihtiyacını her yönüyle karşılayabilecek şekilde tasarlayarak duble yol modeliyle yaptıkları Şehir Hastanesi Yolu’nda altyapıyı da ihmal etmediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yeni ulaşım ağımıza bin 500 metre uzunluğunda yağmur suyu sistemi kazandırarak, bir başka nitelik daha sağlamış olduk. Şehir Hastanesi Yolu, gidişgeliş olmak üzere tam toplam 4 şeritten oluşurken, aydınlatma sistemi, yatay işaretleme ve yol çizgileriyle otobanlardan bile farksız hale geldi. Şu anda son rötuşlarını yaptığımız yeni ulaşım ağımız, Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı ile bağlantısı tamamlanır tamamlanmaz bütünüyle hizmete girmiş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak; yolun medeniyet anlamı taşıyor olmasından hareketle Erzurum’un yarınlarına yatırım yapmaya ve kadim şehrimizi hem erişilebilir ve hem de kolay ulaşılabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

