Belediyeden engelli, yaşlı ve kimsesizlere özel kuaför hizmeti



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) ERZURUM'un Aziziye Belediyesi'nce engelli, yaşlı ve kimsesizler için özel kuaförlük hizmeti veriliyor. Belediye binası içinde kurulan salonda, saç bakımı yapan görevliler, engellilerin de evlerine gidiyor.

Aziziye Belediyesi, ilçede bulunan engelli, yaşlı ve kimsesizler için kuaför salonu açtı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kuaförlük birimi, her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. Bunun yanı sıra eğitimli personel tarafından kuaförlük hizmeti verilecek ortam pandemi dolayısıyla hijyenik koşullar daha da artırılarak hazırlandı. Belediye binası içindeki salonda görev yapan İlhami Aratman, kuruma kadar gelebilen engellilerin tıraşını yapıyor. Zabıta aracıyla da kuaföre getirilen engelli ya da yaşlıları tıraş eden Aratman, yürüyemeyen ya da yatalak olanların evlerine kadar gidiyor. İlçe genelinde bulunan 39 yaşlı ve engellinin saç bakımını yapan Aratman, ziyaret ettiği evlerde yaşayanları da istemeleri halinde tıraşlarını yapıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, engellileri düşünerek yola çıktıklarını söyledi. Belediye binası içinde kuaför salonu açtıklarını kaydeden Orhan, "Yürüyerek kuruma kadar gelebilenler burada tıraş olurken, evden çıkamayan yaşlı ve engellilerin tıraş hizmetini evlerinde veriyoruz. Evde tıraş hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerini belediyemiz sosyal komisyon tarafından incelenip listeye alınıyor ve görevli arkadaşlar bunların tıraş hizmetini yapıyor" dedi.

Zabıta aracıyla belediyedeki kuaföre gelen engelli Öztürk Karacaoğlu (46), saç bakımı hizmetinden bütün engellilerin yararlanmasını istediğini söyledi. Belediye yönetimine de teşekkür eden Karacaoğlu, akülü araca ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kuaför İlhami Aratman'ın Ilıca semtinde ziyaret ederek saçını kestiği Muhammet Tüzün'ün (12) babası Halil Tüzün, saç tıraşı hizmeti için yetkililere teşekkür etti. Diğer çocuklarının ve kendisinin de belediye kuaförüne saçlarını kestirdiğini belirten Tüzün, felçli oğlu için akülü sandalye talep etti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-09-03 09:59:09



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