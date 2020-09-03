Aşkale'de tarım ve hayvancılık faaliyetleri konuşuldu

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve Aşkale İlçe Tarım Müdürü Fatih Kalkan, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında İlçedeki Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destekler ve daha verimli neticeler alma noktasında neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Verimli geçen ziyaret esnasında İlçe Tarım müdürlüğünün yeni hizmet binası için yapılacak çalışmalar içinde görüşler alındı.

Görüşmede Aşkale ilçesinde tarım ve hayvancılığın durumu ve potansiyeli, tarımsal alanda yürütülen faaliyetler, yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, İl Müdürü Akar'a teşekkürlerini ilettiler.

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