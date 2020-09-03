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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni dönemin eğitim modeli görüşülüyor

İHA

Yeni dönemin eğitim modeli görüşülüyor

Atatürk Üniversitesinde 20202021 eğitimöğretim yılı planlaması tüm hızıyla sürüyor.
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden çalışmalar neticesinde, 202021 eğitimöğretim sezonunda hangi eğitim yönteminin uygulanacağına dair yöntem arayışı tüm hızıyla sürüyor. Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yakından hissedilen koronavirüs salgınının gidişatına göre Eylül ayı içinde eğitim modeline karar vereceklerini ifade eden Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde yeni eğitim yılına ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
“Öğrencilerimizin Sağlığı ve Güvenliği İçin En Doğru Kararı Vereceğiz”
Hazırlıkların hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim modellerine uyumlanabilecek biçimde düzenlendiğini kaydeden Rektör Çomaklı: “Yayınlamış olduğumuz 202021 eğitimöğretim yılı akademik takviminde güz döneminin 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacağını duyurduk. Hangi eğitim modelinin uygulanacağına ise yapmış olduğumuz görüşmelerin ve pandemi sürecinin seyrine göre karar vereceğiz. Kararın Eylül ayı içinde netleşmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu arada sürece dair diğer hazırlıklarımız üzerine yoğunlaşıyoruz” dedi.
Atatürk Üniversitesinin büyük bir aile olduğunu, bu kapsamda öğrenciler ile akademik ve idari personelin sağlığı ve huzuru için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, üniversitenin öğrencilerle anlam kazandığını ancak Covid19 salgınının dünyada ve ülkemizde etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bu günlerde, salgınının yayılımının en aza indirilmesi, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması amacıyla, öğrencilerin, yakınlarının ve üniversite personelinin sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulundurarak yol haritasının belirleneceğini vurguladı.
“Bu Süreçte Herkese Önemli Görevler Düşüyor”
Erzurum’da Covid19 Pandemisinin etkilerini en aza indirmek ve tanı ile tedavi sürecini daha etkin yürütmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu başta olmak üzere, İl Pandemi Kurulu, Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri ve temsilcileri ile sürekli olarak istişare halinde olduklarını belirten Rektör Çomaklı, sözlerine şu şekilde devam etti: “Pandemi süreci sadece eğitim alanında değil hayatın tüm alanlarında etkisini gösterdi. Bu sürecin en hızlı şekilde atlatılabilmesi için herkese önemli görevler düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek hastalıkla mücadelede en önemli yöntemlerin başında geliyor. Her birey dikkatli olmalı. Kişinin kendini koruması aynı zamanda çevresini de koruması anlamına gelmektedir. Her sorumsuz davranış dünyevi hukuk anlamında gayri ahlaki bir tutum, uhrevi anlamda ise büyük bir vebal ve hak demektir.”
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin bu süreçte üzerine düşen tüm görevlerin üstesinden layıkıyla geldiğini aktaran Rektör Çomaklı: “Bu süreçte, hangi kademe olursa olsun, aylardır evine gitmeden, 24 saat çalışan bir sağlık camiası var. Hepsine şükranlarımızı iletiyoruz. Unutmamamız gerekir ki; bireysel olarak alınan her önlem onların yükünü azaltacaktır. Sorumluluklarımızı dikkatli bir şekilde yerine getirdiğimizde pandemiyi daha hızlı atlatabiliriz ve böylece sağlık çalışanlarımıza nefes aldırabiliriz. Kurallara ve alınan tüm tedbirlere uyalım” dedi.

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