Şişmanoğlu BB Erzurumspor’un Süper Lig’te en etkili gol silahı olacak Şişmanoğlu Süper Lig’te çıktığı 166 maçta 42 gol attı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor’un yeni sezonda gol silahı Süper Lig tecrübesi bulunan Ömer Şişmanoğlu olacak. Tecrübeli futbolcu Süper Lig’te çıktığı 166 maçta 42 gol attı.

Daha önce Süper Lig’te oynadığı 7 kulüple çıktığı 166 maçta 42 gol kaydeden 31 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, BB Erzurumspor’un yeni sezonda en etkili gol silahı olacak. Ayrıca geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig’te attığı gollerle BB Erzurumspor’un Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynayan Şişmanoğlu, Süper Lig’te çıktığı 166 maçla kulübün en tecrübeli oyuncularından birisi durumunda. Öte yandan Beşiktaş ile Süper Lig geçmişi bulunan Ömer Şişmanoğlu, diğer Süper Lig takımlarından Kayserispor, Antalyaspor, Konyaspor, Göztepespor ve Eskişehirspor, formalarını giydi.

Şişmanoğlu, Süper Lig’te ise en son 20182019 yılı sezonunda Yeni Malatyaspor ile sahaya çıkmıştı.

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