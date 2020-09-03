Diyanet Sen Şube Başkanı Ardahanlı’dan provokatif kararına Tepki

DiyanetSen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı Paris’te yayın yapan Charlie Hebdo Dergisine yapılan menfur saldırının davasının görüleceği gün söz konusu derginin Peygamber Efendimiz Muhammed (SAV) ile ilgili uygunsuz karikatürleri tekrar yayınlama kararı almasını kınayarak “Bu karar son derece yanlış ve provokatif bir karardır. Terör bahane edilerek Peygamber Efendimize (SAV) hakaret edilemez” dedi.

Peygamber Efendimiz Muhammed (SAV) ile ilgili uygunsuz karikatürler yayınlayan ve bu karikatürler bahane edilerek düzenlenen terör saldırısı sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği dava Paris’te görülmeye başlayacak. Charlie Hebdo Dergisi davanın görülmeye başlayacağı gün Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (SAV) ile ilgili uygunsuz karikatürlerini yeniden yayınlayacağını açıkladı.

Ardahanlı, “Terör nerden gelirse gelsin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi terör bahane edilerek inançlara, değerlere yapılan hakaret ve saygısızlığa da aynı şeklide karşıyız. Terörün ırkı, dini, rengi yoktur. Terör nerden gelirse gelsin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi terör bahane edilerek inançlara, değerlere hele hele Peygamber Efendimize yapılan hakaret ve saygısızlığa da aynı şeklide karşıyız ve lanetliyoruz” dedi.

Böyle bir dönemde Charlie Hebdo Dergisi’nin Peygamber Efendimiz Muhammed (SAV) ile ilgili uygunsuz karikatürleri yeniden yayınlama kararı almasının son derece yanlış ve provokatif bir karar olduğunu belirten Ardahanlı açıklamasında şunları kaydetti; “Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürü tekrar yayınlama kararı alması kabul edilebilir bir durum değildir. Merhamet ve sevgi dini İslam’ın terör dini, Müslümanların ise terörist gibi gösterilmeye çalışılması, Peygamber Efendimize karikatürle hakaret edilmesi Müslümanları rencide etmeyi, tahrik etmeyi hedefleyen girişimlerdir. Hz.Muhammed’e (SAV) yapılan hakaret bütün Müslümanlara ve onların kutsalına yapılmış bir hakarettir ve bizlerin bu hakaretler karşısında sessiz kalmasını beklemek ne ifade, ne basın özgürlüğü ile anlatılabilecek bir durumdur. Kimse bir başkasının kutsalına, inançlarına hakaret edip basın özgürlüğüne ifade özgürlüğüne sığınamaz. Son gelişmeler de gösteriyor ki birileri yine Avrupa’da İslamafobiyi tetiklemek istiyor. Müslümanlar olarak tahriklere gelmeden sağduyu ve aklıselim ile teröre karşı dik durmalıyız. Ancak şu da bilinmelidir ki Peygamber efendimize (SAV) değerlerimize yapılan hakaretler karşısında hiçbir Müslüman sessiz kalmayacaktır. Tüm Müslümanlardan bu tür tahriklere sağduyu ve İslam dininin bizlere öğrettiği hassasiyetle yaklaşmalarını rica ediyorum. Bizler sevgi ve merhamet dini İslam’ın temsilcileriyiz. Biz kimsenin peygamberine kitabına küfretmeyiz ne bizim ne de bir başka inanç grubunun inancına kutsalına hakaret edilmesine de izin vermeyiz.”

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