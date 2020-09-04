BB Erzurumspor Benin’li kaleci Fabien Farnolle’yi transfer etti

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor le sözleşmesi sona eren kaleci Fabien Farnolle ile anlaşmaya vardı.

Mavibeyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, 'Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.

Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti

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