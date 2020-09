Atatürk Üniversitesinin istikrarlı yükselişi devam ediyor

Dünyanın en prestijli sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2021 Dünya Üniversiteleri Sıralaması belli oldu. Atatürk Üniversitesi, Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde yürütmekte olduğu “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” çalışmaları sayesinde ilk defa bu yıl Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralamaları listesine giriş yaptı.

93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 listesinde; Atatürk Üniversitesi Araştırma alanında dünyada 860’ıncı ve bilimsel yayınlara yapılan atıflar dikkate alan Alıntı alanında 938’inci sırada yer alarak Dünya Üniversiteleri arasında ilk 1000’e girme başarısı gösterdi.

Türkiye'den sadece 43 üniversitenin yer alabildiği sıralamada, Atatürk Üniversitesi araştırma alanında tüm üniversitelerde 13’üncü sırada yer alırken, devlet üniversiteleri arasında 9’uncu sırada yer aldı. Ayrıca Alıntı (atıf) alanında tüm üniversiteler sıralamasında 9’uncu, devlet üniversiteleri arasında 4’üncü sırada yer alan Atatürk Üniversitesi, yapılan bilimsel yayınların kalitesini ortaya koyarak bilime katkısını sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada da gösterdi.

“Araştırma Üniversitesi Olmak İçin Çalışmalarımızı Yoğunlaştırdık”

Atatürk Üniversitesinde yapısal değişimlerin temelini oluşturan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile Dünya üniversiteleriyle rekabet edecek konuma gelen Atatürk Üniversitesinin, devlet üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldığını ve bu başarının sürpriz olmadığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektör olarak göreve geldiği ilk günden itibaren ortaya koyulan vizyon projelerinin geri dönüşlerini alıyor olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, elde edilen başarılı sonuçların Araştırma Üniversitesi olmak için müracaat edilen bir döneme denk gelmiş olmasının oldukça anlamlı olduğunu ve Atatürk Üniversitesinin elini güçlendirdiğini söyledi.

İstikrarlı yükselişin, Atatürk Üniversitesinin tüm mensuplarının katkılarıyla sağlandığını dile getiren Rektör Çomaklı: “Bilimsel yayınlara yapılan atıflar sıralamasında elde ettiğimiz başarı üniversitemizde sürdürülen bilimsel çalışma ve araştırmaların uluslararası ölçekte de önemsendiğini gösteriyor. Uzun yıllardır üniversitemizin önemle üzerinde durduğu kaliteli eğitimöğretim hedefi yanında akademisyenlerin araştırma faaliyetlerini, toplumla iş birliklerini ve bilginin paylaşılması yönündeki faaliyetlerini ödüllerle teşvik ediyoruz. Meyvelerini veren bu çabaları sürdürerek topluma ve kamuya katkı sağlayacak atılımları yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında yer almasını sağlayan tüm akademisyenlerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarı Atatürk Üniversitesi olarak hepimizindir” diye konuştu.

Times Higher Education (THE) 2021 Sıralaması Nasıl Hazırlandı?

THE Dünya Üniversiteleri sıralamaları yapılırken, araştırma bazlı üniversitelerin öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüşü gibi 13 ayrı performans parametresi baz alındı. Bu senenin sıralamalarında, 13.6 milyon araştırma yayınındaki 86 milyondan fazla alıntı ve 22 binden fazla anket sonucu da incelemeye alındı.

