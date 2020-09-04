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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Hınıs ve Uzundere ilçe kongreleri yapıldı

İHA

MHP Hınıs ve Uzundere ilçe kongreleri yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Hınıs ve Uzundere ilçe kongreleri yapıldı.
Kongreye Erzurum İl başkanı Naim Karataş, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İl yönetim kurulu üyeleri, İlçe başkanları, İlçe yönetimi ve teşkilat mensupları katıldı.
Başkan Naim Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin kongre için göndermiş olduğu mesajını okuduktan sonra Hınıs ve Uzundere ilçelerinde yapmış olduğu konuşmalarında, “Bugün itibarı ile merkez ilçelerimiz hariç diğer on yedi ilçeler de kongrelerini tamamlamış olup, hafta sonu yapacağımız Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçeleri ile yirmi ilçemizin kongresini tamamlamış olacağız. Güney ilçelerimizde teşkilatlanma süreci içerisinde emeği geçen tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Karataş, Türkiye’nin sok sayıda terör örgütleriyle karşı karşıya olduğunu, ancak cumhur ittifakı olarak devletimiz bu konuda çok kararlı olduğunu ve bu beladan kısa süre içerisinde kurtulacaklarına inandığını belirti.
Kongrelerde Hınıs ilçe Başkanlığına Mehmet Can,Uzundere ilçe başkanlığına da Ahmet Er seçildi.
Başkan Karataş kongrelerden sonra esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşların yoğun ilgisi ile ilçelerden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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