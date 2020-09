Aydemir: ‘Erzurum’un başı sağ olsun’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’un iki önemli değerini darı bekaya uğurladığını kaydederek, ‘Erzurum’un başı sağ olsun. ‘ niyazında bulundu.

İşcan Hoca’yı Rahmet Ve Şükranla Anıyoruz

‘Erzurum’da irşad çalışmaları, Müftülüğü ve Dadaşça üslubuyla derin izler bırakan, yetiştirdiği talebeleriyle ufuk açan İslam Alimi Yaşar İşcan Hocamızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz.’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Eski Erzurum Müftüsü Yaşar İşcan Hocamız da çok sevdiği Rabbimize vuslat eyledi. Mekanı cennet olsun inşaallah. Başta evladı Prof. Dr Zeki İşcan olmak üzere bütün aile efradına ve dadaşlara başsağlığı ve sabır diliyoruz.’ dedi.

Alimin Ölümü Alemin Ölümü Gibidir

‘Alimin ölümü alemin ölümü gibidir’ Hadisi Şerifini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum tefekkürünün mümtaz siması İşcan Hocamız, mihrapta, minberde, kürsüde ve sahada her daim hakkı anlattı, emir bi’lma‘rûf nehiy ani’lmünker vazifesini ömrünün şiarı edindi. Hakk ekseninde yaşadı ve Hakka vuslat etti. Mekanı cennet olsun’ paylaşımını yaptı.

‘Merhum Akdağ Örnek Bir Dadaştı’

Erzurum’un bir diğer önemli kaybının Hacı Rüstem Akdağ olduğunu; Akdağ’ın dadaş üslubu ve terbiyesiyle her zemin ve zamanda örnek bir şahsiyet olarak Erzurumluluk ruhunu diri tuttuğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Hacı Rüstem Akdağ dadaşlık kıvamı çok yüksek bir büyüğümüzdü. Her hal ve şartta Erzurum hassasiyetini öne çıkarırdı. Akdağ ağabeyimiz Hakk’a yürüdü. Mekanı cennettir inşaallah. Başta, yeğeni Recep Akdağ Bakanımız olmak üzere bütün aile efradına başsağlığı diliyoruz. ‘ dedi.

