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Aydemir’den İstanbul’da ‘Erzurum istişaresi’ Aydemir: ‘Dadaşlara müteşekkiriz’

İHA

Aydemir’den İstanbul’da ‘Erzurum istişaresi’ Aydemir: ‘Dadaşlara müteşekkiriz’

Ak Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin neresinde yaşarsa yaşasın dadaş yüreği ortak bir imanla atar. Bu iman; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet sadakat ve kararlılığının ifadesidir. Dadaş olmak ve Erzurum’un evladı bulunmakla müftehiriz. ‘ dedi.
Aydemir’den 5’inci Hafta Çalışması
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir saha çalışmalarının 5’inci hafta etabında İstanbul’da faaliyet veren Erzurum Vakıf ve Derneklerini ziyaret ederek, Erzurum 2023 vizyonu odağında görüş aldı, il dışındaki dadaşların Erzurum’a dair beklentilerini dinledi, gurbette yürütülen tanıtım çalışmaları hakkında fikir teatisinde bulundu.
Erzurum İstişareleri
Milletvekili Aydemir İstanbul kaydında gerçekleştirdiği Erzurum istişareleri kapsamında Eyüpsultan, Maltepe ve Ümraniye’de yaşayan dadaşlarla buluştu. Ümraniye Erzurumlular Derneği, Maltepe Erzurumlular Vakfı, 81 İl Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Eyüpsultan Erzurumlular Derneği yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in konuğu oldu. Eyüpsultan Belediyesi ziyaretinde de gündem Erzurum’du.
Aydemir Eyüpsultan’da Dadaşlarla Bir Araya Geldi
Milletvekili Aydemir, Eyüpsultan Erzurumlular Derneği Başkanı Cahit Özaslan ve yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernekte dadaşlarla istişare eden Milletvekili Aydemir, ‘Metropollerde illeri temsil eden dernekler ve vakıflar sosyal dokuyu muhkem hale getirme bakımından çok önemli görev ifa ediyorlar. Bunlardan birisi de, Eyüpsultan Erzurumlular Derneği. Ziyaretten büyük haz aldık, ciddi bilgilerle donandık. Yönetici kardeşlerimize minnettarız. ‘ değerlendirmesini yaptı.
Ümraniye’de Erzurum Konuşuldu
Milletvekili Aydemir’in İstanbul’daki dadaş mekanlarını ziyaret güzergahındaki bir başka adresi “Ümraniye Erzurumlular Derneği” oldu. Dernek Başkanı Erdal Yavuz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Erzurum ve Erzurumlulara dönük uzun soluklu bir sohbetin gerçekleştirildiği ziyarette, Erzurum’un sosyal ve ekonomik büyüme ve gelişme sürecine ait tespitler kaydedildi.
Maltepe Erzurumlular Vakfında Dadaşlık Söyleşisi
İstanbul Maltepe’de dadaşları temsil eden Maltepe Erzurumlular Vakfına konuk olan Milletvekili Aydemir, Başkan Süha Dengizek ve vakfın yöneticileriyle Erzurum’a dönük söyleşi gerçekleştirdi, beklentileri dillendirdi. Vakfın Erzurum ve kültürel değerlerini paylaşım ve tanımında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘İstanbul’da Erzurum gündemi oluşturan dadaşlara minnettarız. ‘ dedi.
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet Vurgusu
Milletvekili Aydemir, saha çalışmaları düzeyinde, Maltepe Vakfı istişaresi sonrası İstanbul’da bulunan 81 İl Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Aydemir, ‘Farklı siyasi görüş mensuplarının bir araya gelerek “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” inancını bütün yüreklere nakşeden bir yapı. Ziyaret ve sohbet çok verimliydi. Yönetici ve katılımcılara müteşekkiriz.’ paylaşımında bulundu.
Aydemir Köken’in Konuğuydu
İstanbul’da Erzurum’un konuşulduğu bir diğer adres de Eyüpsultan Belediyesiydi. Başkan Özaslan ile birlikte, bir dönem Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğini görevini yürüten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in konuğu olan Milletvekili Aydemir, başarı diledi, Köken’in Erzurum’un tanıtımı noktasındaki çaba ve çalışmalarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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