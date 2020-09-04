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Erzurum’dan 8 ayda 18.8 milyonluk ihracat

İHA

Erzurum’dan 8 ayda 18.8 milyonluk ihracat

Erzurum’da bu yılın ağustos ayında 2 milyon 936 bin dolar; yılın ocakağustos ayları kapsamında ise 18 milyon 840 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Bölge illeri içinde ihracat değeri yüksekliği sıralamasında 6’ıncı sıradan 5’inci sıraya yükseldi.
Türkiye ihracatçılar Meclisi Ağustos ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum’da bu yılın ağustos ayında 2 milyon 936 bin dolar; yılın ocak ağustos ayları kapsamında ise 18 milyon 840 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Bölge illeri içinde ihracat değeri yüksekliği sıralamasında 6’ıncı sıradan 5’inci sıraya yükseldi.
Erzurum 9 Aylık Süreç
Erzurum’da bu yılın 8 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.2 milyon dolarla temmuz ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2.3 milyon, şubat ayında 2.2 milyon, mart ayında 2.3 milyon, nisan ayında 1.6 milyon, mayıs ayında 1.5 milyon, haziran ayında 2.5 milyon, temmuz ayında 3.2 milyon, ağustos ayında da 2.9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Ağustos Ayı Verileri Ve Erzurum
TİM verilerinde; Ağustos 2020 döneminde Erzurum’dan 2 milyon 936 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 3 milyon 973 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 12 milyon 706 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 54 milyon 906 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.
Ocak Ağustos Dönemi Ve Erzurum
Bu yılın Ocak Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık bölümünde Erzurum’dan 18 milyon 840 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 31 milyon 273 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 101 milyon 350 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 418 milyon 137 milyon değerinde ihracat yapıldı.
Erzurum’un Ağustos Ayı Payı
DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Ağustos döneminde Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 73,89, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 23,10, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 5,34 olarak hesaplandı.
Erzurum’un 9 Aylık Payı
DOSİAD analizleri bazında, bu yılın Ocak Ağustos aylarını içeren 8 aylık kesitte Erzurum’dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 60,24, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 18,58, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 4.50’lik pay oluşturdu.
Kudaka Bölgesi Verileri
KUDAKA istatistik Bölgesinde bu yılın 8 ayı kapsamında en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 4.4 milyon dolarla Ocak ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 4,4 milyon, şubat ayında 4,1 milyon, mart ayında 4,4 milyon, nisan ayında 3,9 milyon, mayıs ayında 2,4 milyon, haziran ayında 3,7 milyon, temmuz ayında 3.9 milyon, ağustos ayında da 3.9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Verileri
Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde Ocak Ağustos ayları arasında en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 15.9 milyon dolarla Haziran ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 13,6 milyon, şubat ayında 13,9 milyon, mart ayında 11,8 milyon, nisan ayında 9,8 milyon, mayıs ayında 9,7 milyon, haziran ayında 15,9 milyon, temmuz ayında 13,6 milyon, ağustos ayında da 12,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi Verileri
Doğu Anadolu Bölgesinde 8 aylık dönemde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 63.3 milyon dolarla Ocak ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 63.3 milyon, şubat ayında 57,9 milyon, mart ayında 55,4 milyon, nisan ayında 45,0 milyon, mayıs ayında 34,9 milyon, haziran ayında 57,1 milyon, temmuz ayında 49,3 milyon, ağustos ayında da 54,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Bölge İlleri İhracat Değeri Dağılımı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, yılın Ocak Ağustos ayları bütününde Bölge illeri olan Malatya’dan 178.3 milyon, Elazığ’dan 93.9 milyon, Iğdır’dan 48.3 milyon, Van’dan 25.5 milyon, Erzurum’dan 18.8 milyon, Ağrı’dan 18.4 milyon, Hakkari’den 12.5 milyon, Erzincan’dan 12.4 milyon, Bitlis’ten 2.5 milyon, Ardahan’dan 2.4 milyon, Muş’tan 2.2 milyon, Bingöl’den 1.4 milyon, Kars’tan 816.2 bin, Tunceli’den 98.9 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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