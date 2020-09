Vali toplu taşım araçlarını durdurup denetledi Erzurum Valisi Memiş: “Kurallara uymayanlara 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk” “Benim bir önerim var; karşımıza çıkan herkesi pozitif vaka gibi düşünelim”

Erzurum Valisi Okay Memiş pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim yaptı. Vali memiş, özellikle toplu taşıma araçlarına binerek uyarılarda bulundu. Bir araca dur işareti yapması ve aracın durmaması üzerine “Bunlar bizi dinlemiyor ki” diyen Vali Memiş, gülümsemelere neden oldu.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Korona Virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde denetimler yapıldı. Vali Memiş, iş yerlerini tek tek gezerek yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede başarılı olmak için yapılması gereken kuralları anlattı. Vali Memiş, denetimlerde iş yeri, kafeterya, lokantalar ve toplu taşıma araçlarında kurallara uymayanları uyarırken, maske takan ve sosyal mesafeye uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Yeni normalle vakalarda artış olduğunu ama şu anda düşüşe geçildiğini belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Biz Erzurum olarak başından beri pandemiyi çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Yeni normale geçişten sonra Türkiye’de ve dünyada olduğu gibi artışlar gözlemlendi. Yeniden toparlamaya başladık. Hastanelerimizdeki yatak sayılarını dikkate aldığımızda hasta oranımız az diyebiliriz. Riskin hala devam ettiği de bir gerçek. Bir artış vardı ondada şu anda düşüşe geçtik. Ben sokakta gezen bir yöneticiyim her zaman caddelerdeyim ve insanlarımızın maske taktığını gözlemliyorum. Ara sokaklarda ve farklı semtlerde maske takılmadığına dair şikayetlerde var ama o bölgelere de polislerimiz bakıyor” dedi.



“Kurallara uymayanlara 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk”

Herkesin karşısına çıkanı pozitif vaka gibi düşünmesini isteyen Memiş, “Semptom göstermeyen vatandaşlarımızı evlerinde karantinaya alıyoruz ve habersiz olarak onları her gün denetliyoruz. Uymayan olursa cezai işlemler uyguluyoruz. Bu zamana kadar iş yerleri de dahil olmak üzere 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk. Keşke ceza kesmesek ama vakaları kontrol etmek bizim için daha önemli. Benim bir önerim var; karşımıza çıkan herkesi pozitif vaka gibi düşünelim. Karşımızdaki herkeste virüs çıkma ihtimali var. Ailemiz için ve kendimiz için önlemler almak zorundayız. Bazı vatandaşlar bu devlet nerede denetleme yapmıyor mu diyor. Biz polislerimiz, jandarmamız ve sağlık çalışanlarımızla görevdeyiz. Herkes sabırlı olsun dışarı çıkmamaya çalışsınlar. Vatandaşlarımızın eleştirilerine açığız çünkü onların emrindeyiz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.