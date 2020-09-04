Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın tutuklandı.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankara´da tutuklanarak cezaevine kondu. Belediye Başkanı Aydın´ın seçim öncesi ticaret yaptığı Ankara´da 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.

Başkan Aydın´ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu´na teslim edildiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2020-09-04 21:32:22



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