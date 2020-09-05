Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi

DHA

Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, gazetecilerin belirlediği güzergahlarda koronavirüs denetimi yaptı. Yukarı Mumcu, Erzincankapı semtlerinde denetim yapan Vali Memiş, "Önceden haber veriliyor, iş yerlerinin haberi oluyor, denetimler faydalı olmuyor' dendi. Ben bunu biraz haklı buldum. Biz haber vermiyoruz ama koruma ordusuyla gidilince insanlar kendilerine çeki düzen veriyor. Onun için güzergahı siz seçin dedim" Bundan sonra böyle yapacağız" dedi. 
İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Erzurum'da Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla yapıldı. Kentin en kalabalık bölgesi Cumhuriyet Caddesi'nde başlayacağı denetleme için bölgeye gelen Vali Okay Memiş, gazetecilerden güzergah belirlemelerini istedi. Vali Memiş ve Başkan Sekmen, gazetecilerin talebi üzerine Erzincankapı, Yukarı Mumcu semtlerinde iş yerlerini ve Erzurum iş merkezini gezdi. İş yerlerine girerek maske takılıp takılmadığını kontrol eden Vali Memiş, vatandaşları uyardı. Maskesiz gördüğü vatandaşlara da maske veren Memiş, halk otobüsü, minibüslere de binerek yolcularla görüştü. 
Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, gazetecilerin güzergah belirlemesiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Siz dediniz ki 'önceden haber veriliyor, iş yerlerinin haberi oluyor. Dolayısıyla denetim çok faydalı olmuyor.' Ben bunu biraz haklı gördüm. Biz haber vermiyoruz ama koruma ekibiyle, koruma ordusuyla gittiğimizde insanlar kendine çeki düzen veriyor. Dolayısıyla denetim çok anlamlı olmuyor. Onun için size dedim siz seçin. Arkadaşlar güzergah belirlemişti, oralara değil sizin belirlediğiniz güzergahlar gidelim dedim. Bundan sonra böyle yapacağız. Tebdili kıyafetle, az sayıda kamu görevlisiyle denetimlere devam edeceğiz."
3 MİLYON 600 BİN TL CİVARINDA CEZA KESİLDİ
Erzurum'daki hastanelerde yatak sayısı dikkate alındığında durumun kontrol altında olduğunu söyleyebileceklerini belirten Vali Memiş, riskin devam ettiğini vurguladı. Evde karantina altında olması gereken vakaları kontrol etmenin önemine dikkat çeken Vali Memiş, "Evde olması gereken, karantinada olması gereken vatandaşlarımız için çat kapı timleri adı altında 850 ekip oluşturduk. 4 bin 206 kamu çalışanıyla karantinada olanları her gün evlerinde olup olmadıklarını bizzat denetliyoruz. Denetim ekiplerinde polis, jandarma, sağlık çalışanları, öğretmen, imam ve muhtarlar var. Evde olmayanları ekipler önce ikaz ediyor tekerrür ederse cezai işlem yapıyor. Bugüne kadar 3 milyon 600 bin lira civarında cezai işlemde bulunduk. Keşke bunu yapmasak ama yapmak durumunda kalıyoruz. Pozitif vakaları kontrol etmek için bizim önemli" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-09-05 08:39:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı
YEREL HABERLER Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş ...
Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
YEREL HABERLER Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ilgili 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ...
Vali toplu taşım araçlarını durdurup denetledi Erzurum Valisi Memiş: “Kurallara uymayanlara 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk” “Benim bir önerim var; karşımıza çıkan herkesi pozitif vaka gibi düşünelim”
YEREL HABERLER Vali toplu taşım araçlarını durdurup ...
Tekman'da kongre heyecanı
YEREL HABERLER Tekman'da kongre heyecanı
Bakan Akdağ’ın amcası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bakan Akdağ’ın amcası son yolculuğuna uğurlandı
Arturo Mina’nın korona virüs testinin sonucu negatif çıktı
YEREL HABERLER Arturo Mina’nın korona virüs testinin sonucu negatif ...
Aşkale'de Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Aşkale'de Korona virüs denetimi
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 yılı proje teklif çağrısı yapıldı
YEREL HABERLER DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 yılı proje ...
Erzurum’dan 8 ayda 18.8 milyonluk ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 8 ayda 18.8 milyonluk ihracat
Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği
YEREL HABERLER Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği
Aydemir’den İstanbul’da ‘Erzurum istişaresi’ Aydemir: ‘Dadaşlara müteşekkiriz’
YEREL HABERLER Aydemir’den İstanbul’da ‘Erzurum istişaresi’ Aydemir: ...
Aydemir: ‘Erzurum’un başı sağ olsun’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Erzurum’un başı sağ olsun’
Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor
YEREL HABERLER Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor
Bu mağara yaz kış 0 derece 
YEREL HABERLER Bu mağara yaz kış 0 derece 
MHP Hınıs ve Uzundere ilçe kongreleri yapıldı
YEREL HABERLER MHP Hınıs ve Uzundere ilçe kongreleri yapıldı
Atatürk Üniversitesinin istikrarlı yükselişi devam ediyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin istikrarlı yükselişi devam ...
BB Erzurumspor Benin’li kaleci Fabien Farnolle’yi transfer etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Benin’li kaleci Fabien Farnolle’yi ...
Akdağ’ın amca acısı
YEREL HABERLER Akdağ’ın amca acısı
Diyanet Sen Şube Başkanı Ardahanlı’dan provokatif kararına Tepki
YEREL HABERLER Diyanet Sen Şube Başkanı Ardahanlı’dan provokatif ...
Şişmanoğlu BB Erzurumspor’un Süper Lig’te en etkili gol silahı olacak Şişmanoğlu Süper Lig’te çıktığı 166 maçta 42 gol attı
YEREL HABERLER Şişmanoğlu BB Erzurumspor’un Süper Lig’te en etkili ...
Yeni dönemin eğitim modeli görüşülüyor
YEREL HABERLER Yeni dönemin eğitim modeli görüşülüyor
Aşkale'de tarım ve hayvancılık faaliyetleri konuşuldu
YEREL HABERLER Aşkale'de tarım ve hayvancılık faaliyetleri konuşuldu
BB Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak’la yeniden anlaştı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X