Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, gazetecilerin belirlediği güzergahlarda koronavirüs denetimi yaptı. Yukarı Mumcu, Erzincankapı semtlerinde denetim yapan Vali Memiş, "Önceden haber veriliyor, iş yerlerinin haberi oluyor, denetimler faydalı olmuyor' dendi. Ben bunu biraz haklı buldum. Biz haber vermiyoruz ama koruma ordusuyla gidilince insanlar kendilerine çeki düzen veriyor. Onun için güzergahı siz seçin dedim" Bundan sonra böyle yapacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Erzurum'da Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla yapıldı. Kentin en kalabalık bölgesi Cumhuriyet Caddesi'nde başlayacağı denetleme için bölgeye gelen Vali Okay Memiş, gazetecilerden güzergah belirlemelerini istedi. Vali Memiş ve Başkan Sekmen, gazetecilerin talebi üzerine Erzincankapı, Yukarı Mumcu semtlerinde iş yerlerini ve Erzurum iş merkezini gezdi. İş yerlerine girerek maske takılıp takılmadığını kontrol eden Vali Memiş, vatandaşları uyardı. Maskesiz gördüğü vatandaşlara da maske veren Memiş, halk otobüsü, minibüslere de binerek yolcularla görüştü.

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, gazetecilerin güzergah belirlemesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Siz dediniz ki 'önceden haber veriliyor, iş yerlerinin haberi oluyor. Dolayısıyla denetim çok faydalı olmuyor.' Ben bunu biraz haklı gördüm. Biz haber vermiyoruz ama koruma ekibiyle, koruma ordusuyla gittiğimizde insanlar kendine çeki düzen veriyor. Dolayısıyla denetim çok anlamlı olmuyor. Onun için size dedim siz seçin. Arkadaşlar güzergah belirlemişti, oralara değil sizin belirlediğiniz güzergahlar gidelim dedim. Bundan sonra böyle yapacağız. Tebdili kıyafetle, az sayıda kamu görevlisiyle denetimlere devam edeceğiz."

3 MİLYON 600 BİN TL CİVARINDA CEZA KESİLDİ

Erzurum'daki hastanelerde yatak sayısı dikkate alındığında durumun kontrol altında olduğunu söyleyebileceklerini belirten Vali Memiş, riskin devam ettiğini vurguladı. Evde karantina altında olması gereken vakaları kontrol etmenin önemine dikkat çeken Vali Memiş, "Evde olması gereken, karantinada olması gereken vatandaşlarımız için çat kapı timleri adı altında 850 ekip oluşturduk. 4 bin 206 kamu çalışanıyla karantinada olanları her gün evlerinde olup olmadıklarını bizzat denetliyoruz. Denetim ekiplerinde polis, jandarma, sağlık çalışanları, öğretmen, imam ve muhtarlar var. Evde olmayanları ekipler önce ikaz ediyor tekerrür ederse cezai işlem yapıyor. Bugüne kadar 3 milyon 600 bin lira civarında cezai işlemde bulunduk. Keşke bunu yapmasak ama yapmak durumunda kalıyoruz. Pozitif vakaları kontrol etmek için bizim önemli" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-09-05 08:39:12



