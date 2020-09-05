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Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti

DHA

Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın salgında en sıkıntılı 10 il arasında gösterdiği Erzurum'da koronavirüs, yaklaşık 50 sporcunun kamp gördüğü Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne de girdi. Sporculardan bazılarında semptomlar görülmesi üzerine yapılan Kovid-19 testi, 5 sporcuda pozitif çıktı. Kamptaki sporcular evlerine gönderilerken sonuçları pozitif çıkan 5 sporcu kamp yaptıkları Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezde karantinaya alındı. Hastalığa yakalanan ve karantinaya alınan dağların kızı lakaplı milli kayakçı Sıla Kara, "Bu illet bizim bile nefesimizi kesti. Gençliğinize güvenmeyin" dedi.
SPORCULARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Merkez Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kuleleri'nin alt tarafında bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 10 Ağustos'ta kampa giren çeşitli dallardaki 50 sporcunun 9 Ağustos'ta verdiği testler negatif çıktı. Kampta çalışmalarını sürdüren bazı sporcularda 23 Ağustos'ta ağır öksürük, baş ağrısı ile tat ve koku alamama gibi semptomlar görülmesi üzerine 23 Ağustos günü tüm sporculardan yeniden test alındı. Beş sporcunun test sonucu pozitif çıkınca yetkililer, kampı sonlandırıp sonuçları negatif çıkan sporcuları evlerine gönderdi. Beş sporcu ise kamp gördükleri Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde karantinaya alındı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN
Test sonucu pozitif çıkan sporculardan 'Dağların kızı' lakaplı milli kayakçı Sıla Kara, koronavirüs hastalığının çok kötü bir hastalık olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne girdiğimiz ilk günden itibaren dışarı ile tüm bağlantımız kopmuştu. Antrenmanlarımızı bile burada yapıyorduk. Ben ve bazı arkadaşlarda semptomlar görülünce yeniden test verdik ve bu kez pozitif çıktı. Diğer sporcuları evlerine gönderip bizi burada karantinaya aldılar. Çok ağır semptomlar geçirdim. Nefes almakta çok zorlandım. Antrenmanlarda Palandöken Dağı'nın zirvesine koşarak çıkan biri olarak bu hastalığa yakalansam hafif atlatırım diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Kimse bu hastalık bana bulaşmaz demesin ve gençliğine güvenmesin. Karantinanın 11'inci günündeyim hala nefes almakta zorlanıyorum. Sporcu olmama rağmen çok ağır oldu. Milli Olimpiyat Komitesi, Federasyonumuz ve ildeki yetkililerin bize gösterdiği yakın ilgi ve psikolojik destek için teşekkür ederim. Benim tek isteğim yaşlısı, genci demeden herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmesi."
SLOVENYA'DA TELEFERİKTE ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI
Alp disiplini branşı olimpiyat kadrosunda bulunan tek kadın sporcu olan Sıla Kara, Çin'de düzenlenmesi planlanan 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 1213 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşında Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya verildi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-09-05 08:58:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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